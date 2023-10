"QUESTO CASO NON RIGUARDA FACEBOOK CHE DANNEGGIA I BAMBINI, MA CHE DANNEGGIA I BAMBINI E MENTE AL RIGUARDO" - FRANCES HAUGEN, LA "TALPA" DI FACEBOOK CHE NEL 2021 AVEVA PUBBLICATO I "FACEBOOK FILES", GONGOLA PER LA CAUSA INTENTATA DA 41 STATI AMERICANI CONTRO META: "È UNA COSA IMPORTANTE. E DIMOSTRA CHE HANNO PROVE SOLIDE CONTRO DI ESSA, ALTRIMENTI NON FAREBBERO QUESTO PASSO" - "PENSO CHE TRA DIECI ANNI CI CHIEDEREMO PERCHÉ NON ABBIAMO REGOLAMENTATO PRIMA I SOCIAL MEDIA..."

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La "gola profonda" dell'azienda ritiene che la causa intentata contro Meta dai procuratori generali di 41 Stati cambierà per sempre il rapporto tra bambini e social network.

La terra ha tremato nel quartier generale di Facebook a Menlo Park, in California, a metà settembre 2021. Per diversi giorni il Wall Street Journal ha pubblicato i cosiddetti Facebook Files, un'inchiesta giornalistica basata su documenti interni dell'azienda tecnologica che dimostrava che i suoi dirigenti erano consapevoli dei danni causati da Instagram e Facebook tra i giovani. Inoltre, dimostrava la responsabilità dell'azienda nella diffusione di fake news e contenuti che incoraggiavano la violenza. Un mese dopo, in ottobre, il mondo ha dato un volto al responsabile della fuga di notizie.

L'ingegnere Frances Haugen (Iowa City, 39 anni) decise di rivelare la sua identità e raccontò in un'intervista televisiva di aver lasciato il suo posto a Facebook con 21.000 documenti interni sotto il braccio. Il Senato degli Stati Uniti l'ha chiamata a testimoniare e sono state avviate indagini sulle sue rivelazioni su Meta, il nome con cui la società di Mark Zuckerberg è diventata nota settimane dopo la fuga di notizie. Sono seguite le prime cause legali da parte di genitori di adolescenti che avevano sofferto di disturbi mentali o alimentari o addirittura di suicidio, molte delle quali sono finite nella class action intentata a marzo da centinaia di individui e decine di istituti scolastici contro diversi social network. L'apice di questa ondata di azioni legali è stato raggiunto la scorsa settimana, quando i procuratori generali di 41 Stati hanno citato in giudizio Meta per aver danneggiato i bambini con i suoi prodotti e per non aver rivelato questi pericoli.

Haugen non nasconde la sua eccitazione. "È un momento davvero storico", dice a EL PAÍS in videoconferenza con il sorriso sulle labbra. Da quando ha lasciato Facebook, la statunitense ha tenuto conferenze in tutto il mondo e ha fondato una ONG, Beyond the Screen, che mira a rendere i social network più trasparenti.

Domanda: Come si è sentito martedì scorso quando è stata intentata la causa?

Risposta. Negli Stati Uniti non c'è molto consenso tra democratici e repubblicani. Il fatto che 41 Stati si uniscano per chiedere conto a un'azienda è una cosa importante. E dimostra che hanno prove solide contro di essa, altrimenti non farebbero questo passo. Questo caso non riguarda Facebook che danneggia i bambini, ma Facebook che danneggia i bambini e mente al riguardo. L'insabbiamento è spesso peggiore del crimine. Alcuni sostengono che la sezione 230 [del Communications Decency Act del 1996, che esenta le piattaforme, con poche eccezioni, dalla responsabilità per i contenuti pubblicati su di esse da terzi] significa che queste aziende possono fare quello che vogliono.

Non so se questo sia del tutto vero. Ma quello che so è che le leggi sulla protezione dei consumatori stabiliscono che non si può descrivere un prodotto in un modo quando si sa che è diverso. Una delle cose sorprendenti che accadranno nelle prossime settimane è che conosceremo la versione completa del testo della causa [ci sono molti estratti che sono estratti di bavaglio]. Questo cambierà tutto, perché sono sicuro che si tratta di estratti di documenti citati in giudizio. Non appena potremo vedere cosa dicono in dettaglio i documenti di Facebook sulla salute mentale dei bambini, credo che cambierà profondamente la conversazione sui social media e i bambini.

D. Ci sono altre gole profonde in questo caso?

R. Beh, nella causa sono citate altre persone, i cui nomi non sono stati resi noti. Sappiamo quindi che ci sono altre persone che parlano di Facebook. Sappiamo anche che la causa si basa su documenti che non sono miei. Ho rilasciato solo una manciata di documenti sui bambini; il mio obiettivo principale era l'equità linguistica. Nel mondo ci sono centinaia di milioni di persone che parlano spagnolo. Facebook non investe nella sicurezza della versione spagnola quanto in quella inglese. Ho ancora svelato 30 o 40 documenti incentrati sui bambini. Cosa succederà quando invece di vederne 30 o 40 ne avremo 1.000 o 4.000? Sono molto entusiasta di vedere cosa imparerà il mondo da questi rapporti.

D. Ha collaborato con i procuratori generali che hanno intentato la causa?

R. No comment.

D. Conosce o ha avuto a che fare con qualcuno degli informatori che hanno fatto trapelare altri documenti per costruire il caso?

R. Non posso commentare nemmeno questo, mi spiace.

D. Come pensa che si concluderà questo processo?

R. È una domanda importante. Credo sia difficile immaginare quanto sia cambiato il mondo nell'ultima settimana. Gli adolescenti hanno un incredibile senso dell'ingiustizia, non amano che ci si approfitti di loro. Il testo dell'azione legale chiarisce che Facebook non ha dato priorità al benessere dei bambini. Quindi, anche se Facebook riuscirà a uscire dalla causa, questo documento cambierà tutto. Ora sappiamo cosa hanno fatto i social media ai bambini. Qualcosa succederà, anche se si tratta solo di un abbandono da parte dei consumatori o di una decisione degli inserzionisti di non versare più denaro.

D. Quando ha deciso di lasciare Facebook e di far trapelare i documenti interni, il suo obiettivo era quello di arrivare al punto in cui siamo ora? Cosa immaginava che sarebbe successo?

R. Avevo aspettative incredibilmente basse quando ho fatto quel passo. La mia motivazione principale era quella di poter dormire la notte. Sapevo di non essere più responsabile di ciò che veniva fatto, di non essere più parte del problema. E tutto quello che è successo da allora è fantastico. Il fatto che sia stata intentata questa causa lo è. Ho sempre creduto che la via giudiziaria fosse l'unico modo per andare avanti. È stato così per il tabacco e gli oppioidi. Sono un quacchero, credo davvero nel potere della verità.

D. Cosa si aspetta dall'azione legale collettiva presentata a marzo dalle istituzioni scolastiche?

R. Penso che sia molto interessante. E sempre più distretti scolastici si stanno unendo. Non avevo idea di quanto i social media abbiano disturbato le scuole finché non ho iniziato a promuovere la causa. Ho parlato con i presidi delle scuole e mi hanno detto che gli studenti passano la maggior parte del loro tempo sui social media. La preside del liceo che ho frequentato mi ha detto che i ragazzi hanno creato un fight club: c'è un account Instagram anonimo dove i ragazzi organizzano le risse e poi ne subiscono le registrazioni. Questo è profondamente inquietante. Negli Stati Uniti ci sono scuole in cui devono confiscare i cellulari perché altrimenti non possono insegnare.

D. Ha ricevuto minacce da quando ha lasciato Facebook?

R. No. Ho i miei messaggi diretti aperti su Twitter e i miei indirizzi e-mail sul mio sito web e nessuno mi ha mai disturbato. Per Facebook è come se non esistessi. Sono come Voldemort, non puoi dire il mio nome. Mi sento molto fortunata, in realtà. Credo che se avessi puntato su Twitter sarebbe stato diverso. Elon Musk ha molti fanboy che probabilmente mi avrebbero molestato. Ma pochissime persone sostengono Mark Zuckerberg. Penso che sia piuttosto triste, è molto, molto solo.

D. Ha mai incontrato Zuckerberg da quando ha lasciato Facebook?

R. No. Non ho mai incontrato Zuckerberg.

D. Le piacerebbe potergli parlare?

R. Sì. Mi sembra di essere l'unica persona al mondo che pensa che possa fare molto meglio. Se un giorno scriverò un altro libro [ha pubblicato le sue memorie a maggio], la mia dedica sarà: "Voglio dedicarlo a Mark Zuckerberg e diventare come lui". Ho piena fiducia che tu sia destinato alla grandezza e non smetterò di insistere finché non ci arriverai". Deve andare in pensione e fare qualcos'altro. Ha soldi infiniti, è giovane, ha 39 anni... Immaginate cosa potrebbe fare. Potrebbe superare Bill Gates, ha molto tempo per farlo [si è sempre detto che Zuckerberg invidia la concezione che la gente ha del fondatore di Microsoft]. Eppure è intrappolato in questa prigione che si è costruito da solo. Credo che abbia paura e si senta solo. Mi piacerebbe fargli un discorso di incoraggiamento. Dirgli: puoi fare di più, vai avanti e raggiungi il tuo destino.

D. Quando ha capito che doveva lasciare Facebook?

R. Quando sono entrato in un team chiamato Civic Integrity. Era il dipartimento istituito dopo le elezioni del 2016 [i dati di 87 milioni di utenti di Facebook raccolti da Cambridge Analytica potrebbero aver contribuito alla vittoria di Donald Trump] per garantire che Facebook fosse una forza positiva nel mondo. Ebbene, l'hanno sciolta a meno di 30 giorni dalle elezioni del 2020. Nessuno ha detto: il 6 gennaio [data del conteggio dei voti elettorali in cui il Campidoglio è stato preso d'assalto] si avvicina, dobbiamo preparare una war room. Quando l'ho visto, mi è stato chiaro che la società non sarebbe stata in grado di guarire da sola. Aveva bisogno dell'aiuto pubblico. È stato allora che ho pensato di dover fare qualcosa.

D. Cosa ne pensa di TikTok, il social network in più rapida crescita tra i giovani, ed è pericoloso come Meta?

R. Ha problemi molto simili. TikTok è stato progettato per essere moderato. Il motivo per cui generano contenuti così virali è che vogliono che ci sia un piccolo numero di video che rappresentano l'80% o il 90% di ciò che tutti vedono. Il problema di un sistema del genere è che se non c'è abbastanza personale di moderazione, sorgono dei pericoli. I pregiudizi o le discriminazioni che l'algoritmo può causare sono ancora più evidenti. Quando ho lasciato Facebook, pensavo che avremmo avuto cinque anni prima che TikTok causasse violenza.

Ebbene, l'anno scorso, durante le elezioni in Kenya, abbiamo assistito ai primi casi di violenza causati da TikTok. Ho parlato con una persona di quel social network e mi ha detto che all'epoca non c'erano moderatori che parlassero swahili. Se si decide di non investire in altre lingue oltre a quelle più utilizzate, si mette a rischio il mondo intero. Quindi TikTok ha sicuramente comportamenti problematici simili a Meta, ma non ne abbiamo ancora le prove.

D. Come vede i social media tra dieci anni?

R. Penso che tra dieci anni ci guarderemo indietro e ci stupiremo di quello che è successo. Stiamo già iniziando a vedere studenti del secondo anno di università che testimoniano ciò che hanno visto sui social media. Una cosa che ha sorpreso insegnanti ed educatori è che ci sono molti ragazzi che sono arrabbiati senza un motivo apparente. Ci sono anche molti coetanei che si sono suicidati. Dovremo affrontare il fatto che questa generazione è la più colpita dai social media e ci farà sapere quali conseguenze ha avuto su di loro. Quando ci guarderemo indietro tra dieci anni, ci chiederemo perché non abbiamo potuto agire più velocemente sulla regolamentazione.

D. Dove si vede tra dieci anni?

R. Spero di essere inutile. Spero che per allora avremo leggi sensate che diano accesso ai dati di queste piattaforme, che avremo un sistema democratico solido in cui Frances Haugens non sia più necessaria per funzionare.

