Estratto www.wired.it

[…] L'informatico russo Aleksandr Zhadan esperto di AI e reti neurali, che ha sfruttato una versione personalizzata di ChatGPT per trovare l'ago nel pagliaio ovvero l'anima gemella in mezzo a ben 5000 potenziali partner. Ci è riuscito: il sistema allestito gli ha permesso infatti di sposarsi.

aleksandr zhadan e la moglie karina 4

[…] Tutto è iniziato nel 2021 ovvero al termine della sua precedente relazione. Non avendo voglia di procedere per vie tradizionali ha creato un software che piazzava in autonomia like a utenti che corrispondevano alle sue preferenze (esempio: zero alcol o interessi sull'oroscopo) poi in caso di match la palla passava a un GPT personalizzato e addestrato per scrivere come lui così da intrattenersi in conversazioni nelle chat interne a Tinder.

aleksandr zhadan e la moglie karina 3

Secondo quanto raccontato, il sistema è stato sfruttato per chattare con 5239 utenti su Tinder, così da fissare un centinaio di appuntamenti, incrociando le date in autonomia in base all'agenda su Google Calendar. Non sono mancati momenti di imbarazzo come per esempio con frasi fuori luogo da parte dell'AI con immediate proposte di lunghe camminate nei boschi oppure quando Aleksandr si è presentato all'appuntamento senza i fiori promessi dall'AI nella chat. L'informatico ha poi aggiornato il sistema alle varie nuove versioni di GPT ottenendo un effetto più realistico finché, a fine 2022, ha incontrato una ragazza di nome Karina.

aleksandr zhadan e la moglie karina 1

Dopo alcune settimane di chat con AI, i due sono usciti e, visto l'esito positivo, Aleksandr ha deciso di dedicarsi (in modo tradizionale) alla nuova conoscenza. La coppia ha poi iniziato a convivere nel 2023 e di recente i due si sono sposati, seguendo un suggerimento dello stesso software basato su GPT-4, che nel tempo è stato convertito da procacciatore di appuntamenti a consigliere amoroso.

