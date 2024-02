"LA RAGAZZA ERA LA PREDILETTA DI GIOVANNI BARRECA" - PERCHE' LA FIGLIA DELL'AUTORE DELLA STRAGE DI ALTAVILLA MILICIA È STATA RISPARMIATA DALLA FURIA OMICIDA DELL'UOMO? - LA 17ENNE, CHE HA ASSISTITO AL "RITUALE DI PURIFICAZIONE" NEL QUALE SONO STATI AMMAZZATI LA MADRE E I SUOI DUE FRATELLI, SAREBBE RIMASTA NELLA "CASA DEGLI ORRORI" PER DIVERSI GIORNI DOPO GLI OMICIDI E NON AVREBBE CERCATO DI CHIEDERE AIUTO - I VICINI DI CASA HANNO RACCONTATO DI NON SAPERE MOLTO DELLA RAGAZZA, MA NEGLI ULTIMI TEMPI "IL SUO COMPORTAMENTO ERA CAMBIATO" E CHE…

Estratto dell'articolo di A.CAN. E FR.PAT. per "la Repubblica"

[…] Tocca chiedere a chi la conosceva una descrizione della diciassettenne sopravvissuta alla strage della sua famiglia e adesso ospite di una comunità protetta, […] Sui social non esiste, per i più è un fantasma. «Non saprei descriverla», dice Giovanni, un vicino che nei pressi della “villetta degli orrori” ha un rustico in cui tiene capre e altri animali.

«Anche io non la riconoscerei per strada», dice la nuora, […] Preside e professori la raccontano timida, riservata e schiva. Dei compagni di scuola, tanti ricordano il fratello — artista, sportivo — lei per molti è solo «la sorella». La ragazza è un mistero nel mistero. […] miracolosamente risparmiata dal padre. «Era la sua prediletta», dicono i conoscenti. «Il padre cercava sempre di accontentarla in tutto», racconta la vicina Pascale Ballof con cui, fino a qualche tempo fa, parlava, salvo poi chiudersi in casa e nel silenzio.

Domenica attorno alle 4 del mattino, quando il massacro della sua famiglia è stato scoperto, i carabinieri l’hanno trovata seduta in stato catatonico sul letto della sua stanza. «Hanno fatto un esorcismo» ha sussurrato. Volevano «liberarli dal demonio ». Sono state le sue parole a mettere gli investigatori sulla pista che poi ha portato al fermo non solo del padre, ma anche della coppia di Palermo, Sabrina Fina e Massimo Carandente, che avrebbe ispirato la mattanza.

Quando l’hanno trovata, era in stato confusionale. Alterata da droghe o farmaci? Lo diranno gli esami tossicologici. Eppure, secondo quanto filtra, nel corso della giornata avrebbe trovato la forza di raccontare circostanze e dettagli su quella coppia di “fratelli di dio” entrati nella vita e nella casa della sua famiglia assicurando di potere, e dovere, «scacciare il demonio». […]

Il suo telefono fino a sabato squillava, dicono i conoscenti. Perché non ha risposto per dare l’allarme? Perché, quando il padre si è allontanato, non ha chiesto aiuto? Sono interrogativi che per adesso rimangono senza risposta. […] Ma il giallo su cosa abbia visto o sia stata costretta a vedere, o forse subire, in quelle ore di orrore, rimane. Una cosa è certa: da qualche tempo — mormorano — era cambiata.

Da sempre molto timida, riservata, controllata — anche troppo per una ragazzina della sua età — fino a qualche tempo fa invitava le amiche a casa e in giardino, d’estate passavano ore a giocare nella piscinetta prefabbricata che il padre aveva piazzato lì. […] Negli ultimi tempi, invece, i pochi che sanno (o vogliono) dire di lei la raccontano cambiata. Si era chiusa. Di certo, del padre era succube.

E per lui aveva una sorta di venerazione. Ecco perché c’è chi non esclude che Barreca possa averla in qualche modo coinvolta in quel rituale, parlandogliene come di una «purificazione ». Solo dopo, magari ormai alterata o drogata, la ragazza lo avrebbe visto trasformarsi in mattanza. Interrogativi da sciogliere, al netto della riservatezza che si deve a una minore. […]

