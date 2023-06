"I RAGAZZI HANNO CONTINUATO A FILMARE ANCHE DOPO LO SCONTRO" - EMERGONO NUOVI DETTAGLI SULL'INCIDENTE A CASAL PALOCCO DOVE È MORTO IL PICCOLO MANUEL PROIETTI, 5 ANNI, DOPO CHE LA LAMBORGHINI GUIDATA DAGLI YOUTUBER "THEBORDERLINE" SI È SCHIANTATA CONTRO L'AUTO DELLA MADRE DEL BIMBO - IL RACCONTO DI ALCUNI TESTIMONI:"I GENITORI DEI RAGAZZI LI RASSICURAVANO E RIPETEVANO CHE ERA UNA BRAVATA E CHE SI SAREBBE RISOLTO TUTTO" - IL SUV STAVA CORRENDO A 110 CHILOMETRI ORARI E SI SAREBBE SCHIANTATO CONTRO LA SMART DOPO UN SORPASSO AZZARDATO...

incidente mortale casal palocco 2

1. "È STATA SOLO UNA BRAVATA. SI RISOLVERÀ TUTTO": LE FRASI SHOCK DEI GENITORI DEI RAGAZZI DELLA LAMBORGHINI

Estratto dell'articolo di Marco Carta, Romina Marceca per “la Repubblica – ed. Roma”

[…] Un secondo, 150 metri dall'asilo, e Manuel non c'era più. La Lamborghini Ursus con a bordo quattro amici Youtuber e TikToker è piombata sulla Smart della sua mamma. […] Manuel è morto a 5 anni per una challenge da riprendere con telecamere e telefonini, lanciata da TheBorderline, il canale fondato e di cui è leader Matteo Di Pietro.

THEBORDERLINE

Vent'anni, universitario e adesso indagato per omicidio stradale. È risultato positivo ai cannabinoidi. C'era lui alla guida della supercar e sempre lui l'ha noleggiata alla concessionaria Skylimit per 1.500 euro al giorno. Salve la madre di Manuel e la sorellina di 4 anni che proprio mercoledì si era seduta sul seggiolino del fratello e non nel suo rosa.

I RILIEVI DELLA POLIZIA E LA VELOCITÀ DELLA LAMBORGHINI

elena uccello la madre del bimbo morto nell incidente a casal palocco

[…] la Lamborghini utilizzata per la challenge "50 ore su una supercar" stava correndo a 110 chilometri orari. Questo dicono i primi rilievi della polizia locale […] Le strumentazioni di bordo del Suv forniranno il picco esatto e quante ore sono rimasti a bordo gli occupanti, […]

E proprio in quel punto, raccontano i testimoni, dopo lo scontro sono arrivati i genitori dei ragazzi della Lamborghini. "Abbiamo sentito che rassicuravano i figli - è incredulo Valerio, dirigente dell'asilo nido che frequentava Manuel - e gli ripetevano che era stata solo una bravata, che si sarebbe risolto tutto".

gli youtuber di theborderline prima dell incidente a casal palocco 1

[…]

Le indagini potrebbero arrivare presto a una svolta. L'arresto del conducente non è scattato perché la positività ai cannabinoidi non è alta, cioè Matteo Di Pietro avrebbe potuto consumare la droga nei giorni precedenti. Gli accertamenti procedono anche per comprendere se quei ragazzi potevano noleggiare quel bolide e da quanto avevano preso la patente[…]

I testimoni raccontano che una macchina si è fermata per fare svoltare la Smart e la Lamborghini l'ha superata schiantandosi sulla citycar. La versione degli youtuber, invece, è che la donna abbia fatto una manovra azzardata e che loro non stavano correndo. A dare una mano alle indagini saranno anche le immagini riprese dalla telecamera interna all'auto installata dai quattro ragazzi, tutti tra 20 e 22 anni, e i video nei loro cellulari già sotto sequestro. […]

uno dei membri dei theborderline prima dell incidente a casal palocco 2

2. I TESTIMONI: “ANCHE DOPO L’INCIDENTE QUEI RAGAZZI CONTINUAVANO A FILMARE”

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

Omicidio stradale aggravato e lesioni. Sono le accuse che la Procura di Roma contesta a Matteo Di Pietro, […] Di Pietro è risultato positivo ai cannabinoidi: nel suo sangue sono state trovate tracce di stupefacenti mentre è risultato negativo all’alcol test. Un quadro indiziario pesante per il giovane che era al volante del bolide preso a noleggio per compiere una sfida social assieme ad un gruppo di youtuber, “The Borderline”: restare a bordo della Lamborghini per 50 ore di fila. Una challenge che era stata annunciata anche da un video sul loro canale da 600 mila follower.

theborderline - Matteo Di Pietro con la fidanzata Giulia Giannandrea - Vito Loiacono - Marco Ciaffaroni - Leonardo Golinelli

Si indaga sulle modalità del noleggio e si sta verificando se nelle fasi precedenti al tragico schianto gli altri quattro (tre ragazzi e una ragazza tutti della crew “The Borderline” specializzati in challenge sul web) a bordo della Lamborghini blu stessero effettuando dei video, con i cellulari, o stessero incitando il loro amico alla guida. Elementi che se confermati potrebbero portare all’iscrizione “in concorso” nel registro degli indagati. […]

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno, intanto, mettendo in fila i tasselli dell’indagine: sono stati ascoltati testimoni e analizzate le telecamere presenti in zona che potrebbero avere ripreso le fasi precedenti lo schianto e chiarirne la dinamica. L’unica certezza, al momento, è che sull’asfalto non sono stati individuati segni di frenata. […]

incidente mortale casal palocco 5

Su quanto avvenuto stanno emergendo anche altri dettagli. Secondo un testimone “i ragazzi hanno continuato a filmare anche dopo lo scontro, tanto che un uomo ha urlato ‘Ma che cazzo state facendo’”. […]

