22 apr 2021 10:12

"LE RECENTI DICHIARAZIONI DI BEPPE GRILLO SFIDUCIANO IL PROCESSO" - L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI BACCHETTA "L'ELEVATO" PER IL VIDEO IN CUI HA DIFESO IL FIGLIO CIRO: "È ESSENZIALE PER LA VITA DEMOCRATICA DEL PAESE CHE I PROCESSI, E QUELLI PER VIOLENZA SESSUALE ANZITUTTO, SI SVOLGANO AL RIPARO DA INDEBITE PRESSIONI MEDIATICHE…"