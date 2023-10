"IL REGIME ISRAELIANO È INTERAMENTE RESPONSABILE DI TUTTA LA VIOLENZA CHE SI STA SCATENANDO" - BUFERA SULL'UNIVERSITÀ DI HARVARD: ALCUNI STUDENTI DELL'ATENEO AMERICANO HANNO SCRITTO UNA LETTERA CONTRO ISRAELE DOPO L'ATTACCO DI HAMAS - L'EX PRESIDENTE LARRY SUMMERS CRITICA IL SILENZIO DELL'ISTITUTO: "APPARE NEUTRALE NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DI TERRORE CONTRO ISRAELE" - SOLO DOPO LE CRITICHE DI SUMMERS, HARVARD HA ROTTO IL SILENZIO…

(ANSA) - Bufera su Harvard. Il prestigioso ateneo americano è stato duramente criticato dal suo ex presidente Larry Summers per non aver condannato l'attacco di Hamas in Israele. Un silenzio ufficiale dal quale è emersa solo la voce di un gruppo di studenti che hanno puntato il dito contro Israele. "Il regime israeliano è interamente responsabile di tutta la violenza che si sta scatenando", ha scritto in una lettera aperta la coalizione di studenti Harvard Palestine Solidarity Group.

La reazione di Summers, l'ex segretario al Tesoro dell'amministrazione Clinton, è stata immediata: "Nei 50 anni di mia vicinanza a Harvard non mi sono mai sentito così disilluso e alienato", ha detto Summers, secondo il quale il silenzio dell'università l'ha fatta "apparire neutrale nei confronti degli atti di terrore contro Israele". Colpita dalle dure parole, Harvard ha alla fine rotto il silenzio condannando "le atrocità commesse da Hamas" come "ripugnanti". Il dibattito su Israele e i palestinesi è uno dei più divisivi nei campus americani da tempo, e Harvard non è l'unica dove gli studenti che si sono pronunciati lo hanno fatto a sostegno dei palestinesi.

