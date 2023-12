"RIDEVANO NELL'UMILIARMI, SI SENTIVANO FORTI" - TEKEMAYA, NOME DA DRAG QUEEN DI FRANCESCO BOVINO, RACCONTA DI ESSERE STATO INSULTATO DA UN GRUPPO DI GIOVANI DURANTE UN SUO SPETTACOLO IN SALENTO - I RAGAZZI HANNO INIZIATO A OFFENDERLO, FINO A LANCIARGLI ADDOSSO DEL GHIACCIO E A TIRARGLI VIA LA PARRUCCA: "SI DIVERTIVANO NEL FARLO. MA CIÒ CHE MI HA FATTO PIÙ MALE È STATA L'INDIFFERENZA DEGLI ALTRI CLIENTI E ANCHE DEI TITOLARI, FATTA ECCEZIONE PER…"

(ANSA) - La Drag Queen salentina Tekemaya ha rivelato sui suoi profili social di essere stata vittima di insulti e offese ieri sera mentre si esibiva in un pub a Martano, nella prevalente indifferenza dei presenti. Durante lo spettacolo dell'artista, a cui dà voce e volto Francesco Bovino, alcuni giovani della squadra di calcio del paese ASD Polisportiva Martius, avrebbero iniziato a prederla in giro e ad insultarla in un crescendo, fino ad arrivare a lanciarle addosso del ghiaccio e a tirarle via la parrucca.

"Da anni faccio questo lavoro - scrive sui social Twekemaya - e non mi era mai successo di sentirmi umiliata. Si divertivano nel farlo e sopratutto ridevano nell'umiliarmi, si sentivano forti, ma ciò che mi ha fatto più male è stata l'indifferenza degli altri clienti e anche dei titolari, fatta eccezione per un ragazzo che ha iniziato a urlare contro di loro che se la ridevano! ".

L'accaduto è stato stigmatizzato anche in una nota dal presidente dell'Arcigay Salento, Ilaria Ulgharaita, che afferma: "Non tolleriamo che questi episodi passino inosservati, e vorremmo chiamare alle responsabilità educativa la città e le sue istituzioni. L'educazione sessuale e affettiva risulta fondamentale per la crescita dei ragazzi e delle ragazze in età scolastica nell'ottica della prevenzione e il contrasto delle azioni di discriminazione e violenza. Questi ragazzi saranno il futuro della nostra società, le loro azioni sono anche una responsabilità collettiva". "Auspichiamo che le istituzioni, le agenzie educative e le società sportive della città di Martano prendano immediatamente le opportune distanze da questi comportamenti".

