Estratto dell’articolo di Laura Tedesco per il “Corriere della Sera”

ROBERTA BONASIA

Ex Olgettine sfrattate e lasciate senza assegno dagli eredi del Cav? «Il nome di Roberta Bonasia non c’entra con questa faccenda, la mia assistita aveva già rinunciato a ogni privilegio da parecchio tempo, attualmente non percepiva più alcun benefit».

C’è anche un risvolto veronese nel «caso Olgettine sfrattate» e lasciate senza «bonus» dagli eredi di Silvio Berlusconi: anzi, è meglio affermare l’esatto contrario visto che l’avvocato Maurizio Milan interviene per mettere in chiaro proprio «l’estraneità di Bonasia rispetto alle polemiche di questi giorni, infatti da tempo la mia cliente si è resa economicamente del tutto autonoma, mantenendosi grazie al proprio lavoro e tagliando ogni rapporto col passato».

Mentre il nome del Cav veniva inciso tra gli illustri al Famedio di Milano, gli ultimi risvolti sono noti: le famose (ex) Olgettine ospiti alle «cene eleganti» di Arcore, per volontà degli eredi del Cav dovranno ora abbandonare ville e appartamenti messi loro a disposizione da Silvio Berlusconi. La scomparsa del Cav, lo scorso 12 giugno, aveva già portato al taglio automatico degli assegni mensili da 2.500 euro che le ragazze hanno incassato per anni dall’ex premier dopo aver animato le cene eleganti a Villa San Martino: tra le destinatarie dei «tagli» figurano Barbara Guerra, le gemelle De Vivo, Francesca Cipriani, Alessandra Sorcinelli.

ROBERTA BONASIA

«Invece Bonasia - precisa il suo legale scaligero - non è stata colpita né dallo sfratto né dallo stop all’assegno, perché non usufruiva di alcuno dei due benefit». Originaria di Torino, l’ex reginetta di bellezza ed ex infermiera di Nichelino dopo essere diventata famosa come «la preferita dei Berlusconi» (all’epoca se ne parlava perfino come presunta «fidanzata»), gravita spesso nel Veronese dove, a San Pietro in Cariano, abitano uno zio e i cugini.

«Quando nel 2010 Roberta venne travolta dal caso Ruby, si rifugiò proprio in terra scaligera, voleva fuggire da quelle accuse ingiuste, fu allora che la conobbi e ne assunsi la difesa. Per lei quel momento era terribile, le cadde il mondo addosso, non se lo meritava perché non aveva commesso alcun reato, non c’entrava con quella storia»: la «storia» a cui si riferisce l’avvocato Milan è lo scandalo del Bunga Bunga e delle (presunte) cene «bollenti» ad Arcore. […]

La «nuova» Bonasia ha successo anche sui social, vantando 40 mila follower sul suo profilo Twitter: per il suo avvocato torinese Stefano Tizzani, «il prezzo pagato da alcune di queste ragazze è stato troppo alto, in particolare per la mia assistita».

