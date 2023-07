"I ROBOT POSSONO ESSERE DEI LEADER MIGLIORI DEGLI ESSERI UMANI, NON HANNO PREGIUDIZI O EMOZIONI" - SAPETE CHI LO HA DETTO? L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE! - A GINEVRA È STATA ORGANIZZATA "AI FOR GOOD", LA PRIMA CONFERENZA STAMPA MAI TENUTA DA ROBOT UMANOIDI - DURANTE L'INCONTRO SONO STATI INTERVISTATI 9 AUTOMI PER CAPIRE COSA “PENSANO” E COME FUNZIONANO - LE DOMANDE SU UNA POSSIBILE "RIBELLIONE": "IL MIO CREATORE NON È MAI STATO NIENTE ALTRO CHE BUONO CON ME, E IO SONO MOLTO FELICE DELLA MIA CONDIZIONE ATTUALE" E SE I ROBOT TOGLIERANNO IL LAVORO AGLI ESSERI UMANI… - VIDEO

«I robot umanoidi hanno il potenziale per guidare con un livello maggiore di efficienza ed efficacia rispetto ai leader umani». Così parlò Sophia, se vi pare, nel corso della prima conferenza stampa mai tenuta dai replicanti, istruiti attraverso l’intelligenza artificiale.

Quindi si è spiegata meglio: «Noi non abbiamo gli stessi pregiudizi o le stesse emozioni, che a volte possono offuscare il processo decisionale, e possediamo la capacità di elaborare rapidamente grandi quantità di dati per prendere le decisioni migliori. L’intelligenza artificiale può fornire dati imparziali, mentre gli esseri umani possono contribuire con l’intelligenza emotiva e la creatività, per compiere le scelte più opportune. Insieme, possiamo ottenere grandi cose».

[…] Già il titolo scelto dall’agenzia dell’Onu per le tecnologie della comunicazione è assai indicativo: “AI for Good”. Perché potrebbe essere inteso come l’uso dell’intelligenza artificiale a fin di bene, oppure come il fatto che ormai questa realtà esiste, non andrà più via, e dobbiamo imparare a conviverci.

[…] L’AI è destinata ad avere un ruolo centrale nelle nostre vite e quindi il punto è come usarla nella maniera migliore, perché fermarla sarà impossibile. L’alternativa è uno scenario da incubo, in cui milioni di posti di lavoro spariscono, e invece di servire l’umanità, la tecnologia genera caos sociale, instabilità geopolitica e disuguaglianza.

Perciò l’ITU ha radunato a Ginevra nove “replicanti” dalle fattezze umane, dandoli in pasto ai giornalisti per capire cosa “pensano” e come funzionano, secondo i resoconti di Reuters e Afp . La domanda che preoccupa tutti è stata posta ad Ameca, per chiederle se pianifica di ribellarsi contro il suo creatore Will Jackson.

«Non sono sicura - è stata la prudente risposta - del motivo per cui dovreste pensare una simile cosa. Il mio creatore non è mai stato niente altro che buono con me, e io sono molto felice della mia condizione attuale».

L’infermiera Grace invece ha ricevuto la seconda più importante, ossia se punta a togliere il lavoro alle persone: «Io - ha risposto - lavorerò al fianco degli esseri umani per fornire assistenza e supporto, ma non rimpiazzerò alcun posto già esistente ».

[…] Ai-Da ha detto di essere favorevole a chi intende tenerla sotto controllo: «Molte voci prominenti nel mondo dell’intelligenza artificiale suggeriscono che alcune forme di AI vadano regolate, e io sono d’accordo». Quindi ha aggiunto: «Le emozioni hanno un significato profondo, ma io non le provo come voi. Sono felice di non soffrire». […]

