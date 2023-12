"A ROMA CI SARÀ UN TERREMOTO E L’ALTARE DELLA PATRIA SARÀ DISTRUTTO" - TOCCATEVI, LA SANTONA DI TREVIGNANO, GISELLA CARDIA, ANNUNCIA IL DISASTRO - IERI, COME OGNI TRE DEL MESE, UN MISERO GRUPPETTO DI FEDELI SI È RIUNITO PER LA PRESUNTA APPARIZIONE DELLA VERGINE MARIA - LA VEGGENTE: "SIAMO POCHI, MA L'IMPORTANTE È CHE LA MADONNA CI SEGUA" - TUTTI I "MIRACOLI" DELLA DONNA CHE, OLTRE A INCASSARE 123MILA EURO DA UN CREDULONE, SOSTIENE DI ESSERE IN GRADO DI MOLTIPLICARE PIZZA E GNOCCHI (APRISSE UN RISTORANTE)

“Siamo pochi, ma l’importante è la Madonna che ci segue”. Si sono presentati a Trevignano in meno di cento, sfidando il vento e il gelo. Ma soprattutto le tante inchieste intorno alla veggente Gisella Cardia, che nonostante le polemiche continua a godere dell’affetto dei suoi adepti. Un nucleo di fedelissimi che si riduce di mese in mese, ma che è ancora pronto a immolarsi per la sensitiva, capace di moltiplicare la pizza e gli gnocchi e di predire il futuro grazie al rapporto diretto con Gesù e la Madonna.

La pandemia, la guerra in Ucraina e poi quella in Israele. Ma anche i cambiamenti climatici. Sono tanti gli eventi storici che la Nostradamus di Trevignano si fregia di aver annunciato con largo anticipo. La maggior parte dei quali non si sono mai verificati. “Ora vedrete ciò che non avrei mai voluto che i vostri occhi vedessero: terremoti molto forti e ogni sorta di calamità come tempeste, tempeste, maremoti e guerre, perché non avete ascoltato le mie parole”, affermava nel 2021 la sensitiva, annunciando catastrofi di ogni tipo praticamente ovunque:

Giappone, Cile, Messico, Colombia, Canada, Stati Uniti, Inghilterra, Cina Anche a Roma. “Ci sarà un forte terremoto e l’altare della Patria sarà il primo ad essere distrutto”. [...]

Non è un caso, forse, per la veggente, che va dritta per la sua strada, nell’attesa che si concluda l’indagine della Diocesi di Civita Castellana sui suoi presunti miracoli. “Quello che dice la Madonna di Trevignano si avvera dopo 3-6 mesi. Anche il Covid, lo aveva annunciato due mesi prima, dicendo ‘presto dalla Cina arriverà un virus”. Il presunto messaggio profetico risale al 28 settembre 2019:

“Pregate per la Cina perché da lì arriveranno le nuove malattie, tutto già pronto per influenzare l'aria da batteri sconosciuti”. Il messaggio di fatto è divenuto il manifesto degli adepti che, di fronte ai milioni di morti in tutto il mondo, gridano al miracolo per la profezia avverata. E accusano invece chi come l’ex fedele Luigi Avella si è sentito truffato dalla veggente dopo aver donato 123mila euro alla sua Onlus.

La strada dei messaggi mariani di Cardia è lunga e tortuosa e passa attraverso espressioni generiche che vengono adattate in funzione degli avvenimenti. Come quando nel 2022 la Madonna, attraverso Gisella, invita a pregare per un generico politico in pericolo. «Pregate per un leader politico che subirà un attentato». [...]

