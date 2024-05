"ROVAZZI? UN COMPORTAMENTO ARROGANTE. ANCHE CHI HA VISIBILITÀ DEVE RISPETTARE LE REGOLE" - BEPPE SALA BACCHETTA IL CANTANTE PER LA TROVATA DI "MARKETTING" DEL FALSO FURTO DEL SUO SMARTPHONE PER PROMUOVERE IL NUOVO SINGOLO: "HA RIVENDICATO LA COSA QUASI A DIRE 'HO RICEVUTO MOLTI COMPLIMENTI PERCHÉ HO FATTO UNA COSA CHE DAL PUNTO DI VISTA PUBBLICITARIO HA COLPITO" - "QUAL E' L'ESEMPIO CHE DIAMO AI FIGLI? 'FAI IL FURBO E METTITI IN EVIDENZA E SARAI PREMIATO CON FAMA E SOLDI'?" – VIDEO

Il sindaco Beppe Sala contro Fabio Rovazzi per la «trovata pubblicitaria» del falso furto del suo smartphone per promuovere il suo nuovo singolo. «È un comportamento arrogante per il fatto in sé, ma anche per (aver voluto, ndr) rivendicare la cosa, quasi a dire ho ricevuto molti complimenti perché ho fatto una cosa che dal punto di vista pubblicitario ha colpito», ha detto martedì mattina il primo cittadino di Milano. […]

Sala ha parlato infatti di modelli da seguire e perseguire: «Se vogliamo una società in cui chi ha un minimo di visibilità può permettersi di non rispettare le regole e gli altri poveri diavoli invece sì, ecco - ha detto il sindaco - non è quella che vorrei io». Per Sala «non vanno sottovalutati» questi atteggiamenti «perché vedo che c’è un degrado nel comportamento e nel senso civico che indubbiamente è un rischio per la nostra comunità». Insomma, la domanda è per il sindaco «qual è l’esempio che diamo ai nostri figli? "Fai il furbo e mettiti in evidenza e sarai premiato con fama e soldi?". Perché questo è esempio tristissimo», ha detto.

Tuttavia al momento il Comune non sembra intenzionato a voler denunciare il cantante, nonostante il post su X di lunedì sera dell’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran che ipotizzava una denuncia «per danni di immagine e simulazione di reato»: «Non lo so, non ci ho pensato, perché prima di tutto mi interessa stigmatizzare e dire a tutti che così non si fa. Mi auguro che Rovazzi ci ripensi, perché quasi fare il figo di fronte a una cosa del genere davvero non funziona».

Il sindaco però ha fatto un appello anche ai giornalisti, chiedendo loro sempre di verificare «quanto esce in agenzia. Qualcuno - ha chiesto Sala - ha chiamato Rovazzi per capire se era vero o uno scherzo? Perché anche chi fa del giornalismo deve approfondire le cose, non è che deve solo riportare le notizie che vede in agenzia». […]

