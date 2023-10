"L’ESTATE STA FINENDO? OGGI LA SCRIVEREI METTENDO IL PUNTO INTERROGATIVO ALLA FINE" – VISTE LE TEMPERATURE ESTIVE A OTTOBRE INOLTRATO CANTEREMO LA HIT DI JOHNSON RIGHEIRA A NATALE. IL CANTANTE: “È VERO CHE ABBIAMO DEI MOMENTI IN CUI IL CLIMA IMPAZZISCE. MI RICORDO, COME RECITA UN PASSO DELLA CANZONE, CHE VERSO IL FINIRE DELL’ESTATE C’ERANO I GABBIANI CHE VENIVANO IN CITTÀ IN CERCA DI CIBO. MA ADESSO..."

Johnson Righeira, come ricanterebbe oggi “L’estate sta finendo”?

«Forse metterei il punto interrogativo. È vero che abbiamo dei momenti in cui il clima impazzisce. Mi ricordo, come recita un passo della canzone, che verso il finire dell’estate c’erano i gabbiani che venivano in città in cerca di cibo e questa è un’immagine che io fissai nella canzone; adesso i gabbiani vivono costantemente in città […]».

E lei come sta trascorrendo questa estate senza fine?

«Ho lavorato molto, sono andato in vacanza a fine settembre, in Sardegna. Avrei ancora voglia di andare al mare, visto che come si può intuire dalle canzoni che ho scritto, l’estate è una stagione che amo e amo il mare quello vero, come quello di Formentera. […]».

Ci scriverebbe una canzone?

«Non riesco a scrivere a comando. Vamos a la playa, ad esempio, rifletteva, in modo inconsapevole e inconscio, le paure del momento storico in cui l’ho scritta. Chi lo sa, magari la scriverò, non ne ho idea, non so cosa mi verrà in mente».

Quest’anno canteremo “L’estate sta finendo” fino a Natale...

«In realtà ho una canzone natalizia che non ho mai finito di scrivere: mi era venuta un’ispirazione ma poi mi sono arenato ed è rimasta lì a metà. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con un mio collaboratore, volevamo riprenderla in mano. Una canzone di Natale a modo mio potrebbe essere interessante. Prima o poi la finirò».

