6 mag 2024 11:16

"L’HO UCCISO PERCHÉ ME L'HA CHIESTO SATANA" – I DELIRI DI SILVIA COMELLO, LA 42ENNE DI UDINE, CHE HA AMMAZZATO STEFANO IURIGH, COLPENDOLO DECINE DI VOLTE CON DELLE FORBICI E LANCIANDOGLI DELL’ACIDO MURIATICO IN FACCIA – I DUE SI ERANO CONOSCIUTI AL SERT, SERVIZIO CHE ENTRAMBI FREQUENTAVANO DA ANNI PER GRAVI PROBLEMI DI DROGA – LA VITTIMA AVEVA DA POCO CAMBIATO VITA, DOPO LA FINE DI UNA LUNGA RELAZIONE DA CUI AVEVA AVUTO DEI FIGLI – L’ATTESA PER L’ANALISI TOSSICOLOGICA SUL KILLER E LA VITTIMA