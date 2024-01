18 gen 2024 08:27

"E’ NECESSARIO APPROVARE RAPIDAMENTE LA RICHIESTA DI FONDI SUPPLEMENTARI PER L’UCRAINA: BISOGNA MANDARE UN FORTE SEGNALE DELLA DETERMINAZIONE USA" - JOE BIDEN NON SA PIU’ COME CONVINCERE IL CONGRESSO A SBLOCCARE NUOVI AIUTI PER KIEV: “CONTINUANDO A NON AGIRE SI METTE IN PERICOLO LA SICUREZZA NAZIONALE DEGLI STATI UNITI, L'ALLEANZA NATO E IL RESTO DEL MONDO LIBERO"