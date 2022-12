1 dic 2022 16:00

"L’ULTIMA VOLTA CHE L’ABBIAMO VISTO CI HA DETTO: SONO TESO, VADO A FARE UN GIRO AL BAR. POI ABBIAMO SCOPERTO CHE IL BAR ERA CHIUSO" – IL DOLORE DI LUISA CESARON, MADRE DI RICCARDO FAGGIN, MORTO A 26 ANNI IN UN INCIDENTE MISTERIOSO IL GIORNO PRIMA DELLA SUA DISCUSSIONE DI LAUREA ALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA (IN REALTÀ ERA INDIETRO CON GLI STUDI E NON DOVEVA LAUREARSI) – LA SOLITUDINE DEL RAGAZZO RACCONTATA DALLA MAMMA: "SI È TROVATO SOLO E NON AVEVA NESSUNO CON CUI PARLARE, NON ERA RIUSCITO A STRINGERE LEGAMI FORTI..."