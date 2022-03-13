Fabbrica di scarpe bombardata in Ucraina GUERRA RUSSIA UCRAINA GUERRA RUSSIA UCRAINA GUERRA RUSSIA UCRAINA GUERRA RUSSIA UCRAINA GUERRA RUSSIA UCRAINA guerra in ucraina 3 guerra in ucraina 4 Imboscata ai carri armati russi in Ucraina
"LA RUSSIA DI PUTIN E' TROPPO GRANDE PER FALLIRE SENZA SCONVOLGERE IL MONDO" - L'EDITORIALISTA DEL "NEW YORK TIMES" THOMAS FRIEDMAN: "PUTIN HA SOTTOVALUTATO QUESTA GUERRA MA NON PUO' AMMETTERLO. SONO MOLTO SPAVENTATO. NON ABBIAMO VISTO ANCORA NULLA. PUTIN IN UCRAINA SI RIFIUTERA' DI PERDERE E POTREBBE ARRIVARE A CONTEMPLARE ANCHE L'USO DELL'ATOMICA..."-
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IL GOVERNO HA SCOPERTO SOLO ORA CHE L’ANTIVIRUS KASPERSKY È RUSSO? – IL SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALLA SICUREZZA NAZIONALE GABRIELLI HA INVITATO A RIMUOVERE IL SISTEMA DAI SERVER DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DOVENDO PROCEDERE A “RIMOZIONI” FORSE SI DOVREBBE COMINCIARE CON I GRAND COMMIS CHE HANNO SVOLTO, APPROVATO E SUPERVISIONATO LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI IDONEITÀ DEL SOFTWARE. POI VIENE VOGLIA DI CONOSCERE CHI ABBIA COMPRATO QUEGLI ANTIVIRUS CHE…
SALTA L’AMBASCIATORE ITALIANO A MOSCA? - GIORGIO STARACE INVITA LE IMPRESE ITALIANE A NON LASCIARE LA RUSSIA, MALGRADO LE SANZIONI ECONOMICHE. E SI BECCA UNO SCHIAFFONE DAL MINISTERO DEGLI ESTERI: “LA FARNESINA NON HA MAI CONSIGLIATO ALLE IMPRESE ITALIANE DI RIMANERE IN RUSSIA" – DI MAIO HA RAGIONE: UN AMBASCIATORE, FUNZIONARIO DELLO STATO, NON PUÒ ASSOLUTAMENTE ESTERNARE IN PALESE CONFLITTO CON LA LINEA DEL GOVERNO – “LA STAMPA” DELLE COINCIDENZE: NELL’ATTACCO ALLO STARACE DI MOSCA C’È ANCHE UNA STOCCATA AL DI LUI FRATELLO, LO STARACE DELL’ENEL, ACCUSATO DI ESSERE STATO L’UNICO MANAGER ITALIANO AD AVER INCONTRATO PUTIN DI RECENTE, CONTRO IL VOLERE DEL GOVERNO. GRANDE È POI LA SORPRESA DI LEGGERE, POCHE PAGINE DOPO, UNA LUNGHISSIMA INTERVISTA ALLO STORACE DELL’ENEL FATTA DAL PADRE DELL’EDITORE, ALAIN ELKANN - IMPRENDITORE IN SOCCORSO DI STARACE: "ESTREMA PRUDENZA"
TIM! TIM! COME DAGO-ANTICIPATO IL CONSIGLIO DI TIM CONVOCATO OGGI SARA' BURRASCOSO. IN BALLO NON SOLO LA QUESTIONE DELL'OPA KKR: VIVENDI HA DECISO DI CAMBIARE A TUTTI I COSTI IL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI E SOSTITUIRLO CON MASSIMO SARMI, ATTUALE PRESIDENTE DI FIBERCOP E VICINO AL GOVERNO – LE CRITICHE AL PIANO INDUSTRIALE DI LABRIOLA
A PARIGI SONO MESSI MALISSIMO – LEO DOVEVA ANDARE AL PSG PER BECCARSI I FISCHI DI UN INTERO STADIO. ANCHE NEYMAR E POCHETTINO CONTESTATI. SOLO MBAPPÉ, ORMAI IN PARTENZA DESTINAZIONE REAL, VIENE RISPARMIATO. DURISSIMO STRISCIONE CONTRO LEONARDO, LA DIRIGENZA PSG INVITATA AD ANDARSENE. IL PISTOLERO SUAREZ DIFENDE MESSI E NEYMAR: “IL CALCIO NON HA MEMORIA”
CAFONALINO - ROMA OFFRE UN'OCCASIONE IMPERDIBILE PER AMMIRARE IL LAVORO ED IL TALENTO DI UN MAESTRO DELLA VIDEOARTE, BILL VIOLA - 15 OPERE VISIVE DI TRASCENDENTE BELLEZZA E CRUDO POTERE EMOTIVO, CONCEPITE COME UN VIAGGIO 'IMMERSIVO' ATTRAVERSO IL CICLO DELLA VITA - ALL'INAUGURAZIONE A PALAZZO BONAPARTE, LA BONATUTTA MARIA ELENA BOSCHI, ROBERTO CICUTTO, LUCA JOSI, GIORGIO TIRABASSI, LORENZA BONACCORSI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
DIMMI CHE GIORNO È E TI DIRÒ DI CHE UMORE SEI - UN TEAM DI STUDIOSI SVIZZERI HA STUDIATO SETTE MILIONI DI MESSAGGI SU TWITTER PER SCOPRIRE COME CAMBIA L'UMORE DURANTE LA SETTIMANA: IL PEGGIORAMENTO ARRIVA GIÀ LA DOMENICA POMERIGGIO. SOLO MARTEDÌ INIZIANO A FAR CAPOLINO I PRIMI PENSIERI POSITIVI MENTRE LE PERSONE TENDONO A ESSERE PIÙ AMICHEVOLI DAL GIOVEDÌ. E SE I BUONI PROPOSITI DURANO FINO ALLE 10 DEL LUNEDÌ, I MALANNI SI FANNO SENTIRE IL…