DAGONOTA

Lo sconcerto per spaceLollo sta dilagando tra i Fratelli d’Italia. L'intervista-comizio al Tg1 ha suscitato imbarazzo tra i parlamentari over 40, e orrore “cringe” tra gli under 30. La reazione è stata immediata.

Subito dopo l'intervista, nei cellulari degli esponenti di Fdi hanno cominciato a suonare le notifiche bip bip: "Lollo ne ha combinata un'altra delle sue". Nelle chat si dileggia il ministro della sovranità alimentare, che la scorsa settimana era volato fino a Cape Canaveral per assistere al lancio della missione Axiom 3.

I commenti più velenosi riguardano l’esordio del suo intervento al Tg1 (“Un saluto ai concittadini”): “Concittadini? Semmai connazionali, ma che stai, a Subiaco?”. Altre grasse risate per la frase "ho assistito con orgoglio alla partenza del razzo": “Razzo? Ma che stiamo a Capodanno?”.

Infine il panegirico sulla pasta made in Italy e la conquista dello spazio al profumo di carbonara. Per capire lo sconcerto del partito...è sufficiente leggere i comunicati a difesa che in genere partono a batteria in difesa del ministro di turno, generando insofferenza delle agenzie di stampa, costrette a passare comunicati identici trasmessi a valanga. Questa volta nessuno lo ha difeso. Tranne il fedele Gianluca Caramanna, alberghiere legatissimo al marito di Arianna Meloni e consulente della Santanchè. E anche per lui, le serpi di Fdi hanno malignato: “Non star mica pensando di aprire una catena di hotel su Marte?”

2013, PESTO E LASAGNE NELLO SPAZIO

Da “Posta e risposta – la Repubblica”

Caro Francesco, tra le meraviglie del governo c’è il cibo italiano per la prima volta nello spazio. La propaganda mi stupisce meno della scarsa memoria di noi giornalisti: nel 2013, 11 anni fa (ti allego l’Ansa), Luca Parmitano portò nello spazio lasagne, risotto al pesto, parmigiana, caponata e tiramisù. Tutto Made in Italy, dello chef Davide Scabin “Fino a oggi — disse il responsabile del progetto — esistevano solo due menu spaziali: statunitense e russo. D’ora in poi gli astronauti potranno scegliere anche la dieta mediterranea”.

Sono le stesse parole del ministro Lollobrigida al Tg1.

Carlo Ottaviano

Risposta di Francesco Merlo:

Il premier di allora, Enrico Letta, non si collegò con le lasagne fluttuanti nello spazio dal Colosseo (quante ne ha passate) come ha fatto Giorgia Meloni, dicendo: “Siamo seduti sulle spalle dei giganti”. Cito a memoria Karl Kraus: “Ci sono nani che, sulle spalle dei giganti, invece di giganteggiare, nanificano i giganti”.

IL PRIMO MENU ITALIANO IN ORBITA RISALE AL 2013

