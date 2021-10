"SALVATE QUEL PAZZO CHE E' BELLO COME IL SOLE" - LA PROMESSA DELLA PALLANUOTO, SVEN AUGUSTI, E' STATO FERMATO IERI SERA MENTRE CAMMINAVA COMPLETAMENTE NUDO SU VIA DEL FORO ITALICO A ROMA - UN TESTIMONE: "SEMBRAVA VOLESSE ANDARE INCONTRO ALLE AUTO" - DUE RAGAZZI, PER EVITARLO, SI SONO RIBALTATI CON LA SMART - E QUANDO SONO ARRIVATE LE FORZE DELL'ORDINE, IL GIOCATORE DELLA LAZIO, IN EVIDENTE STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA, HA AGGREDITO GLI AGENTI E...

Girava completamente nudo in strada su via del Foro Italico, a Roma. Sven Augusti, promessa della pallanuoto e «colpo grosso» del mercato della Lazio Pallanuoto, è stato protagonista di una serata a dir poco movimentata. Ieri sera, verso le dieci, diversi automobilisti lo hanno visto passeggiare senza vestiti al centro della strada.

«Sembrava volesse andare incontro alle auto», racconta un testimone. Uno di loro, per evitarlo, si è ribaltato con la sua Smart. I due passeggeri, di 22 e 23 anni che erano a bordo, sono stati portati in codice rosso in ospedale. Ma all'arrivo dei carabinieri il 22enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito e ha aggredito le forze dell'ordine. Bloccato è stato portato in ospedale in osservazione all'Umberto I, dove si trova tuttora, e denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Acquisto fresco del Lazio Asd, Augusti non è di certo uno che passa inosservato. Soprattutto per il fisico statuario. Sui social qualcuno aveva segnalato ai carabinieri la presenza di «un ragazzo che somiglia molto a Brad Pitt sulla Tangenziale altezza Corso Francia». «Cammina completamente nudo in mezzo alla carreggiata andando incontro alle auto - scrivevano - Ha causato anche un incidente. Chi è nei paraggi a Roma attenzione. Ma soprattutto: salvate quel pazzo che è bello come il sole!»

Augusti nello scorso campionato ha messo a segno ben 37 reti. Croato di Rijeka, ha iniziato a giocare con il VK Primorje con il quale ha disputato, oltre al campionato croato, la Regional Liga e la Len Euro Cup. Sui social condivide foto della sua vita romana. Le ultime immagini lo ritraggono durante un pomeriggio con la fidanzata in giro per la città: dal Colosseo a via del Corso, fino ad arrivare in Prati proprio come due turisti. «Quella sera era completamente fuori di sè - raccontano alcuni testimoni - chissà cosa gli è successo».

