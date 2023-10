15 ott 2023 13:30

"SCEMATE" DA UN PATRIMONIO! MARCO DI NUNZIO, L’IMPRENDITORE TORINESE CHE HA TIRATO FUORI UN PRESUNTO NUOVO TESTAMENTO DI BERLUSCONI, NON CE LA RACCONTA GIUSTA - È STATO RAPINATO A MEDELLIN, IN COLOMBIA, DOVE VIVE: GLI HANNO FREGATO 300MILA DOLLARI IN CONTANTI (PIÙ UNA CATENINA D'ORO DEL VALORE DI 107MILA DOLLARI) – INSIEME A LUI C’ERA IL FIGLIO CANTANTE CHE HA DOVUTO CONSEGNARE 30MILA DOLLARI – CHE CI FACEVANO CON IN SACCOCCIA TUTTO QUEL CONTANTE? – DI NUNZIO SOSTIENE CHE IL CAV GLI ABBIA LASCIATO IL 2% DI FININVEST (VALORE: 26 MILIONI)