"SE AVESSI ANCORA IL BOTTINO NON SAREI QUI. PIÙ D’UN RESPONSABILE NON HA FATTO UN GIORNO DI RECLUSIONE" - LA VERSIONE DI LEONARDO NOTARBARTOLO, AUTORE DEL "COLPO DEL SECOLO" AL PALAZZO DEI COMMERCIANTI DI DIAMANTI DI ANVERSA NEL 2003 CHE HA ISPIRATO LA NUOVA SERIE "EVERYBODY LOVES DIAMONDS" - IL 71ENNE, INSIEME A DEI COMPLICI, HA RUBATO DIAMANTI DAL VALORE DI DIVERSE CENTINAIA DI MILIONI, CHE NON SONO MAI STATI RITROVATI: "SONO STATO DEPREDATO DAI MIEI COLLABORATORI. IL BOTTINO NON ERA DI 100 MILIONI. MA 80 AL MASSIMO. C’È QUALCUNO CHE FA IL FURBO. QUELLO CHE SO IO È CHE IL GOVERNO BELGA…"

Estratto dell'articolo di Matteo Persivale per www.corriere.it

[…] Palermitano di nascita ma piemontese d’adozione […] Leonardo Notarbartolo […] è — numeri alla mano — il più grande ladro di gioielli del mondo. La notte del 15 febbraio 2003 una squadra di ladri di gioielli, tra i quali Notarbartolo, riuscì a entrare nel caveau più sorvegliato del mondo: quello del palazzo dei commercianti di diamanti. Autore di un “colpo” ritenuto impossibile che ha portato alla sparizione di una cifra sulla quale non c’è ancora, come vedremo, consenso. Ma si è parlato di cento milioni di dollari, trecento, perfino di mezzo miliardo. Diamanti mai ritrovati.

Vent’anni dopo, ecco il libro di Notarbartolo ( Rubare l’impossibile, scritto insieme con Peter D’Angelo, 19 euro, 288 pagine, Rizzoli) e la serie tv Prime Video Everybody Loves Diamonds (dal 13 ottobre) che raccontano la sua versione. È un’autobiografia “senza filtri” come spiega l’editore ma è anche doveroso ricordare ai lettori di questa intervista che per anni Notarbartolo — dal carcere — ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, che il mandante o i mandanti non sono mai stati trovati (lui indica un mercante di diamanti rimasto senza nome), e sulla loro identità ci sono varie ipotesi […] Ci sono anche dubbi sulle effettive coperture assicurative dei diamanti rubati, al di là delle dichiarazioni. […]

È impressionante leggere che c’erano dieci livelli di sicurezza nel palazzo[…]e che Notarbartolo ha accettato la sfida: prendere un ufficio nel palazzo dei commercianti di diamanti (aveva una gioielleria in Italia), filmare e fotografare di nascosto le varie procedure con microcamere nascoste nelle penne e negli estintori […].

L’unica cosa più sorprendente del colpo in sé - realizzato al buio, sapevano tutto a memoria - è che Notarbartolo è stato arrestato per colpa di un sacchetto di spazzatura. «Ha presente quel furto di quadri a Boston (1990, museo Gardner, rubati, tra gli altri, tre Rembrandt e un Vermeer, ndr )? Non sono mai stati trovati. Poteva succedere così anche con noi, certo non doveva succedere quell’imprevisto. Una casualità: non sapevo neanch’io che potessero esserci cose che riportavano a me in quel sacchetto di spazzatura a casa mia. Fu una questione di pochi secondi: feci una doccia e qualcuno della squadra distrattamente, invece di buttare nel differenziato, fece un sacco alla rinfusa che poi cercammo di bruciare in un bosco». C’erano dentro scontrini, avanzi di un panino col dna di Notarbartolo. Risultato: sei anni di carcere per Notarbartolo, cinque a testa per tre complici […]

«SE AVESSI ANCORA QUEL BOTTINO...»

La refurtiva? «Sono stato depredato dai miei collaboratori. Se avessi ancora il bottino le cose sarebbero diverse. Non sarei qui». I mandanti? «Più d’un responsabile non ha fatto neanche un giorno di reclusione: ma responsabile per la giustizia ero io, lo accetto. Non ho mai detto una parola su nessuno. […] Forse una persona non doveva pagare invece ha pagato, ma va così: qualcuno resta fuori, qualcuno finisce dentro. Io mi sento a posto. Sono sempre stato un cane sciolto, venne su l’antimafia per indagare sui miei cugini, il problema è che sono siciliano, tutto lì. Non hanno trovato niente, non sono i miei legami[…] . I derubati hanno dichiarato di aver perso 100 milioni di diamanti ma in Belgio il governo permette al commercio di diamanti di fare tanto nero, altrimenti tornano tutti a Amsterdam, lo sanno tutti. Quindi alla fine hanno dichiarato 400 milioni».

Un bottino da mezzo miliardo

«Quello che so io è che il governo ha rimborsato 100 milioni, gli assicuratori altri 100 milioni, poi si vocifera — si vocifera, eh — che una grande compagnia di assicurazione inglese ha pagato altri 300 milioni». Non ci sono conferme, però: è e resterà un punto discusso. «Io questo ho sentito. I gioielli li conosco (altro understatement, ndr) e il bottino non era di 100 milioni. Direi 80 al massimo. Io ho fatto il furto ma c’è qualcuno che fa il furbo. […]

