"SE LA CINA FORNISSE ARMI A MOSCA, AMPLIEREBBE IL CONFLITTO A LIVELLO GLOBALE" – IL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN, HA DETTO AL CONGRESSO CHE ANCORA NON CI SONO PROVE CHE PECHINO ABBIA FORNITO ARMI ALLA RUSSIA. MA, SE SE CIO’ ACCADESSE, SAREBBE GUERRA MONDIALE– MEDVEDEV STRAPARLA: “POTREMMO ARRIVARE FINO A KIEV E LEOPOLI PER ELIMINARE QUESTA ‘INFEZIONE’”. INTANTO, SECONDO L'INTELLIGENCE BRITANNICA, L'ARMATA LESSA DI PUTIN È COSTRETTA A UTILIZZARE ADDESTRATORI BIELORUSSI...

1– AUSTIN, SE LA CINA ARMA MOSCA SI RISCHIA CONFLITTO GLOBALE

(ANSA) - Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia, ma se lo facesse, e gli Usa stanno monitorando da molto vicino, questo "prolungherebbe il conflitto e certamente amplierebbe la guerra potenzialmente non solo nella regione ma a livello globale". Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin durante un'audizione ieri al Congresso, come riportato dai media americani.

2 – GB, RUSSI COSTRETTI A USARE ADDESTRATORI BIELORUSSI

(ANSA) - Mosca "ha nuovamente dispiegato almeno 1.000 militari nel campo di addestramento di Obuz-Lesnovsky, in Bielorussia", segno che "il sistema di addestramento russo si è frastagliato, perché molti istruttori russi sono sul campo In Ucraina".

Lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. La scelta della Bielorussia poi ha un significato anche politico, perché il sostegno indiretto di Minsk per Mosca è un importante messaggio.

3 – MEDVEDEV, 'POTREMMO ARRIVARE FINO A KIEV E LEOPOLI'

(ANSA) - In Ucraina le forze russe potrebbero spingersi fino a Kiev e anche Leopoli, se Mosca lo ritenesse necessario. Lo ha detto l'ex presidente Dmitry Medvedev in un'intervista ai media russi. "Qui - ha detto Medvedev, citato dall'agenzia Ria Novosti - niente può essere escluso. Se hai bisogno di andare a Kiev, o a Leopoli, allora hai bisogno di andare a Kiev o Leopoli per eliminare questa infezione".

4 – KIEV: «LA WAGNER DEPORTA GLI ABITANTI DI BAKHMUT»

Il gruppo Wagner ha iniziato a deportare i residenti rimasti a Bakhmut verso le aree occupare della regione ucraina di Lugansk. È quanto riporta il Centro di resistenza nazionale ucraino (Nrc). Lo riporta la Cnn. Secondo Serhiy Cherevaty, portavoce delle forze armate ucraine nell'est, si tratta soprattutto di anziani che, nonostante gli appelli e le offerte delle autorità locali, non hanno voluto lasciare la città assediata. […]

