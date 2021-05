4 mag 2021 19:25

"SE NON TI SPOSI, VIENI COME. VORREI VEDERTI" – SONO STATE MESSE IN VENDITA ALL’ASTA LE LETTERE D'AMORE TRA QUEL MARPIONE DI JFK E LA SUA AMANTE SVEDESE – KENNEDY E GUNILLA VON POST SI CONOBBERO NELL’ESTATE DEL 1953 IN COSTA AZZURRA, POCHI MESI PRIMA CHE SI SPOSASSE CON JACKIE – I DUE SI SCAMBIARONO CORRISPONDENZE PER OLTRE 3 ANNI – LA CIFRA PER OTTENERE LE LETTERE SI AGGIRA INTORNO…