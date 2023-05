"SE VUOI VEDERE COME L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUÒ UCCIDERTI, COMPRA UNA TESLA" - IL CO-FONDATORE DI APPLE, STEVE WOZNIAK, SVELENA CONTRO LE AUTO ALETTRICHE DI ELON MUSK E IL LORO SISTEMA DI GUIDA AUTONOMA - IL "PILOTA AUTOMATICO" DELLA TESLA È RITENUTO RESPONSABILE DI ALMENO 273 INCIDENTI STRADALI NEL 2021, CIRCA IL 70% DI TUTTI QUELLI CHE…

Estratto dell'articolo di Chiara Barison per www.corriere.it

«Se vuoi vedere uno studio sul fallimento dell’intelligenza artificiale che cerca di ucciderti a ogni occasione, compra una Tesla». […] il co-fondatore di Apple Steve Wozniak durante un’intervista alla Cnn è stato lapidario: secondo lui non solo è vero che l’intelligenza artificiale è in grado di ucciderci, ma il modo migliore per scoprirlo è acquistare un’auto prodotta dall’azienda di Elon Musk. Il poco lusinghiero riferimento è alla tecnologia per la guida autonoma, che per Wozniak è tutto tranne che sicura. […]

Proprio l’anno scorso Wozniak aveva raccontato dei problemi avuti con la sua Model S a causa della «phantom braking» (frenata fantasma), ossia l’attivazione della frenata automatica d’emergenza senza un giustificato motivo che può essere molto pericolosa. Acquistata nel 2013 su consiglio dello stesso Musk che garantiva che «avrebbe guidato da sola per tutto il Paese entro la fine del 2016 - ha raccontato lo stesso Wozniak alla Cnn – credevo a queste cose, ma non è nemmeno lontanamente vicino alla realtà», ha concluso aggiungendo che il software potrebbe essere addirittura in grado di uccidere il conducente dell’auto.

I 273 incidenti del 2021

Anche se potrebbero essere scambiate per rancore personale, le dure affermazioni di Wozniak hanno un fondamento reale. Secondo i dati raccolti dalla National Highway Traffic Safety Administration e come riportato in un articolo del Washington Post, nel 2021 ben 273 incidenti hanno visto coinvolta una Tesla, ossia il 70 per cento di quelli in cui è stata coinvolta un'auto con pilota automatico. Pare che a dispetto dei proclami di Musk, nel 2023 le sue auto non siano ancora in grado di condurre la guida in modo autonomo richiedendo il controllo attivo da parte del conducente. O almeno questo è ciò che sostiene Wozniak.

