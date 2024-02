27 feb 2024 13:42

"IL SEGRETO DEL MATRIMONIO? FARE BUON SESSO" – A DIRLO NON E' BARBARA COSTA SU DAGOSPIA, MA L’81ENNE JOE BIDEN - IL PRESIDENTE AMERICANO CONTINUA A COLLEZIONARE FIGURE DI PALTA: IN PRIVATO AVREBBE DISPENSATO, AI MEMBRI DEL SUO STAFF, CONSIGLI SU COME PORTARE AVANTI LE RELAZIONI SENTIMENTALI - QUESTA VOLTA A INCAZZARSI PER LA DICHIARAZIONE È LA MOGLIE, JILL. LA FIRST LADY NON HA GRADITO L'USCITA (COME MAI, JOE È TUTTO FUMO E NIENTE ARROSTO?)