"SEI FROCIO, SEI GAY, SEI UNA FEMMINUCCIA" - LE CHAT NEL TELEFONINO DEL 13ENNE DI PALERMO CHE SI È SUICIDATO IMPICCANDOSI SULLA TROMBA DELLE SCALE DI CASA - IL RAGAZZO VENIVA TORMENTATO DAI BULLI, ANCORA NON IDENTIFICATI, CHE LO AVEVANO COSTRETTO A CAMBIARE SCUOLA - ANCHE NEL NUOVO ISTITUTO IL RAGAZZO AVREBBE TROVATO LA STESSA DIFFICOLTÀ A ENTRARE IN RELAZIONE CON I COETANEI: "ERA ISOLATO E INFELICE" - SIA LA PROCURA ORDINARIA CHE QUELLA DEI MINORENNI PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, A SECONDA SE…

Estratto dell'articolo di Laura Anello per “la Stampa”

suicidio 2

Lo hanno trovato impiccato alla tromba delle scale della loro villetta, mentre rincasavano sabato sera dopo una cena con amici. Quel corpo senza vita era del loro figlio tredicenne, […] Giovanni, chiamiamolo così […] sulla cui morte indagano adesso sia la procura ordinaria che quella dei minorenni per istigazione al suicidio, a seconda se sia maggiorenne o no l'autore dell'eventuale reato.

suicidio 1

Dietro si profila una storia di bullismo cominciata quando Giovanni […] andava in prima media e frequentava un'altra scuola, la Pecoraro. «Sei frocio, sei gay, sei una femminuccia», sarebbero stati gli insulti che gli piovevano addosso nelle chat, […] Da parte di chi, è tutto da scoprire: se compagni di classe, se compagni di scuola, se esterni all'istituto, […]lì Giovanni non ha resistito alla pressione, tanto da convincere i genitori a spostarlo in un'altra scuola non lontana, la Vittorio Emanuele Orlando, […]

suicidio 3

Ma Giovanni non è si trovato a suo agio neanche lì, e anche lì – si mormora adesso tra i banchi – avrebbe trovato la stessa difficoltà a entrare in relazione con i coetanei. Un disagio raccolto dall'istituzione scolastica, che - dopo avere attivato il suo servizio psicologico per un primo incontro subito dopo il passaggio dalla vecchia scuola (a quanto pare, prassi per i nuovi alunni) - l'anno scorso aveva continuato a seguire il ragazzino fino a giugno. Quest'anno l'avvio sembrava essere stato più sereno, […]

suicidio 2

L'Ufficio scolastico regionale ha avviato un'istruttoria, l'istituto ieri è rimasto chiuso per lutto, mentre nelle chat di ragazzi, genitori e professori si inseguono commenti sgomenti e contrastanti: «Era bravo a scuola e ben inserito», dicono gli insegnanti. «Era isolato e infelice», è il controcanto di alcuni studenti. Saranno probabilmente il suo pc e il cellulare, […] i, a rivelare tracce del suo percorso, del suo disagio, delle eventuali violenze psicologiche subite. […]

