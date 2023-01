17 gen 2023 11:26

"SERVE SOLO QUALCUNO CHE TE ROMPA LA CAPOCCIA A TE” – UNA MAESTRA DI VITERBO È FINITA IN TRIBUNALE PER AVER MINACCIATO UN BAMBINO AUTISTICO DI SETTE ANNI - L’INSEGNANTE NON SI È FERMATA ALLE URLA ("IGNORANTE, CAFONE") MA UNA VOLTA HA AFFERRATO, TORCENDOLO, IL BRACCIO DEL BAMBINO, MENTRE LUI GRIDAVA DI DOLORE – LA DONNA RESPINGE LE ACCUSE E LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI CHE INCASTRANO L’INSEGNANTE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE NEL PROCESSO VISTO CHE...