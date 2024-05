"IL SESSO È DINAMITE. PUÒ ROMPERE UNA MONTAGNA E FARTI ARRIVARE A UNA MINIERA D'ORO" – CHI LO DICE NON E’ ROCCO SIFFREDI, MA… ROCCO BUTTIGLIONE! L’EX MINISTRO, CHE SI RIVELA ESPERTO DI ATTIVITA' TRA LE LENZUOLA: "IL SESSO PUÒ ESPLODERE IN MANO E FARTI MOLTO MALE" (DIPENDE DA COME LO FAI) - "IO CERCO DI DIMINUIRE L'ANSIA E LA PAURA DANDO ALCUNE REGOLE PER L'USO. DELLE RAGAZZE SERVE APPREZZARE CUORE E TESTA, SOLO DOPO IL RESTO. BENINTESO: BEH, IL RESTO È MOLTO IMPORTANTE..."

Politica, guerre, questioni sentimentali e pure un po' di sesso. Si trovano nelle risposte che Rocco Buttiglione, filosofo e già ministro delle Politiche comunitarie e della Cultura ai tempi di Silvio Berlusconi premier, nonché ex leader Udc, Ccd e Ppi, da qualche tempo dà su Quora, social network dalle caratteristiche - va da sé visto chi è lui - ritenute come «moderate». […]

Il professore si diletta dunque ora a fornire spiegazioni ai giovani ma anche ai meno giovani su come va il mondo. Frasi tipo: «Se non sei bello puoi diventare intelligente e colto, buono. Conta più di essere bello». O: «Il matrimonio è sì rischioso. Vale però la pena se sei innamorato».

Spiega Buttiglione: «Molte sono le persone che gridano, esagerano, s'indignano. Io dico loro: calma, vediamo di capire». Per esempio: «Piano a gridare "assassini, nazisti", nella guerra in Medio Oriente. Serve invece sentire più fonti, considerare ciò che è accaduto il 7 ottobre, il massacro a Gaza che però non è genocidio. Invito a confrontare i punti di vista».

Tra i temi affrontati ecco appunto quello che non ti aspetti. «Il sesso è dinamite. Può rompere una montagna e farti arrivare a una miniera d'oro, ma può esplodere in mano e farti molto male. Io cerco di diminuire l'ansia e la paura dando alcune regole per l'uso», sono le parole del filosofo.

Anche qui la linea è guardare alla verità, che «come scriveva Hegel ha tre lati, il mio, il tuo e un terzo che li comprende». Secondo Buttiglione, i ragazzi oggi non sanno che cosa vogliono, hanno paura, si autocreano immagini fantastiche che non corrispondono alla realtà.

«L'amore non è solo istinto. Il rapporto con l'altro sesso chiede di essere contenuto in una relazione personale. Il sesso senza relazione personale è distruttivo». E ancora: «Attenzione alla svalutazione di sé, alla chiusura in noi. Nelle mie risposte invito a parlare tra loro e se ci sono problemi suggerisco di guardare avanti: la vita continua».

il ricordo va a quando lui stesso era ragazzo. «mi hanno insegnato: delle ragazze prima serve apprezzare cuore e testa, solo dopo il resto. beninteso: beh, il resto è molto importante, chiaro».

