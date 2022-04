"SI ACCETTANO SOLO PAGAMENTI IN RUBLI" - LA PROVOCAZIONE DEL TITOLARE DI UNA TABACCHERIA NEL CENTRO DI AREZZO, MOLTO NOTA PER L'ALTO NUMERO DI VINCITE A SUPERENALOTTO E GRATTA E VINCI – “L’HO MESSO SIA COME SEGNO DI PACE MA ANCHE DI PROVOCAZIONE. TROVO ASSURDO CHE IN POCHI POSSANO DECIDERE DEL DESTINO DI MILIONI DI PERSONE. CON UN GESTO SEMPLICE MA UNITARIO, POSSIAMO FAR CAPIRE AI POTENTI CHE…”

CARTELLO Si accettano solo pagamenti in rubli TABACCHERIA AREZZO

Da www.ansa.it

"Si accettano solo pagamenti in rubli".Così un cartello giallo con scritte rosse controcorrente a caratteri cubitali è comparso sulla vetrina di una tabaccheria di Arezzo molto frequentata e nota per l'alto numero di vincite a Superenalotto e Gratta e vinci.

CARTELLO Si accettano solo pagamenti in rubli TABACCHERIA AREZZO

La tabaccheria si trova nella centrale via Petrarca. "Ho messo questo cartello sia come segno di pace ma anche di provocazione - spiega Anthony Brucato, titolare della tabaccheria - E' talmente brutta questa cosa che in pochi possano decidere del destino di milioni di persone, lo trovo assurdo. Allora ho pensato di attaccare alla vetrina questo cartello, come provocazione certo, ma, ripeto, anche come messaggio di pace".

CARTELLO Si accettano solo pagamenti in rubli TABACCHERIA AREZZO

Sulla stessa vetrina compare una bandiera blu e gialla dell'Ucraina e il disegno di una colomba con in bocca la bandiera della pace. "Io sono solo una formica - dice anche il tabaccaio - ma se tutte noi formiche ci uniamo, anche con un gesto semplice ma unitario, possiamo far capire ai potenti che devono governare i loro paesi per farli diventare floridi e non divertirsi a fare la guerra". Quanto ai rubli ha concluso che nel pomeriggio "comunque ancora non si è presentato nessuno a riscuotere le vincite in rubli. Ma il gesto è stato notato e capito da tutti".