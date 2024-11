"SI SCRIVE FUTURISMO, SI LEGGE FASCISMO" - DI FRONTE AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA COMPARE UNA SERIE DI OPERE DELLO STREET ARTIST HARRY GREB: PROTAGONISTI, GIORGIA MELONI, ALESSANDRO GIULI E GENNARO SANGIULIANO, RITRATTI IN ALCUNE SCENE DEL FILM "FRANKENSTEIN JR" - L'ARTISTA: "NELLA NOTTE STREGATA DI HALLOWEEN, RICORRENZA POCO ITALICA, HO IMMAGINATO ALCUNI ESPONENTI DEL GOVERNO CHE HANNO PARTICOLARMENTE A CUORE L'AFFERMAZIONE DEL FUTURISMO..."

(DIRE) - Nella notte di Halloween è spuntata, a Roma, la nuova opera di Harry Greb. Il murale si trova in via Nazionale, "simbolicamente di fronte al Palazzo delle Esposizioni", e i protagonisti sono il neo ministro della Cultura Alessandro Giuli, il suo predecessore Gennaro Sangiuliano e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che, spiega l'artista, "sono stati travolti da diverse polemiche, politiche e personali".

I tre, per restare in tema 'notte delle streghe', sono ritratti in alcune scene del capolavoro Frankenstein Junior, di cui quest'anno ricorrono i cinquant'anni dell'uscita. "Nella notte stregata di Halloween, ricorrenza poco italica, ho immaginato alcuni esponenti del Governo che, nell'ambito della cultura, hanno particolarmente a cuore l'affermazione del futurismo", le parole di Harry Greb.

"Un futurismo che cela dietro di sé un messaggio politico chiaro: non a caso nell'opera, dietro alla scritta 'futurismo', si legge quella di 'fascismo' e dove il mostro ricorda inequivocabilmente Mussolini".

alessandro giuli e gennaro sangiuliano futurismo murale by harry greb meloni e mussolini futurismo murale by harry greb.