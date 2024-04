24 apr 2024 13:38

"SIAMO CONTRARI ALLO STOP AL NUMERO CHIUSO A MEDICINA, NON È ASSOLUTAMENTE UNA NORMA DI BUON SENSO" - L'ORDINE DEI MEDICI SI SCHIERA CONTRO L'OK DEL COMITATO RISTRETTO DELLA COMMISSIONE ISTRUZIONE DEL SENATO ALLA PROPOSTA DI RIMUOVERE IL LIMITE ALLE ISCRIZIONI PER LE FACOLTA' DI MEDICINA: "IN QUESTO MODO TRA DIECI ANNI AVREMO UNA PLETORA DI LAUREATI CHE NON AVRANNO POSSIBILITÀ DI TROVARE UN POSTO DI LAVORO COME MEDICI. PRODURREMO SOLO DEI DISOCCUPATI"