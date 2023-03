"SILVIA ERA OFFUSCATA, AVEVA BEVUTO VODKA" - AL PROCESSO A CIRO GRILLO E AI SUOI TRE AMICI ACCUSATI DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO, DEPONE L’AMICA DELLA RAGAZZA CHE HA DENUNCIATO I QUATTRO: “MI MANDÒ LE FOTO DEI SUOI LIVIDI SU SNAPCHAT”. MA LA APP DISTRUGGE LE IMMAGINI DOPO LA VISUALIZZAZIONE. I LEGALI DEGLI IMPUTATI: “COME HA FATTO A VEDERE COSÌ BENE I LIVIDI CHE DESCRIVE IN COSÌ POCHI SECONDI?”

Estratto dell'articolo di R. C. per il “Corriere della Sera”

«E allora adesso siamo noi che lo chiediamo: facciamo un processo a porte aperte».

Gli avvocati di Ciro Grillo e dei suoi tre amici genovesi sott’accusa per violenza sessuale di gruppo, ieri hanno dichiarato guerra a distanza alla loro collega, Giulia Bongiorno.

Ieri, a processo in corso (da sempre a porte chiuse), i legali hanno saputo di alcune agenzie di stampa che riportavano un commento di Giulia Bongiorno (non presente in aula) sull’unica teste convocata per la giornata in aula, a Tempio Pausania. È una ragazza (Adelaide) che all’epoca era una delle migliori amiche di Silvia (ora non sono più in contatto) e con la quale Silvia si era confidata subito dopo i fatti. Ieri ha in sostanza confermato quel racconto.

«La deposizione della teste di oggi ci dà un riscontro dell’autenticità su quanto dichiarato dalla mia assistita», era il commento di Bongiorno. Ma quel che ha fatto infuriare gli avvocati dei ragazzi è il seguito, cioè: il fatto che la teste avrebbe confermato in aula che Silvia le confidò di essere ubriaca quando fu violentata. «Mai detta una cosa del genere» ha chiarito poi l’avvocata.

Ma ormai la polemica era scoppiata e al presidente del tribunale i legali degli imputati hanno chiesto ufficialmente di aprire le porte ai media per questo processo.

Non succederà, data la delicatezza del caso e il tipo di reati contestati. Ma ci saranno di sicuro altre scintille. Per la cronaca: la ragazza ha parlato di Silvia «offuscata» dall’alcol. Il suo racconto davanti ai giudici per le parti civili «è una conferma di quanto già detto a verbale», per i legali degli imputati è «una conferma dei nostri dubbi». Per esempio uno: Adelaide descrive lividi di Silvia visti in fotografie arrivate via Snapchat, app che distrugge le immagini dopo la visualizzazione. «Come ha fatto a vedere così bene i lividi che descrive in così pochi secondi?», si chiedono. Per approfondire questo e altri mille punti ci sono volute 7 ore d’aula. Prossima udienza: 12 aprile.

