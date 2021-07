MANCIO, NON BUTTARE TUTTO IN VACCHI - IL CT AZZURRO CAMPIONE D'EUROPA, SEMPRE IMPECCABILE E ATTENTO A NON PERDERE IL SUO APLOMB IN PANCHINA, SI FA COINVOLGERE DA GIANLUCA VACCHI IN UN IMPROBABILE BALLETTO - L'ALLENATORE HA TRASCORSO QUALCHE GIORNO DI VACANZA A JESI E POI È ANDATO A TROVARE IL RAM-POLLO NELLA SUA VILLA ALLE PORTE DI BOLOGNA... - VIDEO