10 ago 2023 10:56

"SO CHE MI STATE CERCANDO. VI CHIEDO SOLO DI NON FARMI STARE CON MIO PADRE" - LE PRIME PAROLE AI CARABINIERI DI BENEDETTA CRISTOFANI, 13ENNE SCAPPATA VENERDÌ SCORSO DURANTE UNA GITA CON GLI OPERATORI DI UNA CASA FAMIGLIA VICINO ROMA. LA RAGAZZA SI È PRESENTATA IERI IN CASERMA INSIEME ALLA MAMMA - DIETRO LA FUGA CI SAREBBE LA SUA VOLONTÀ DI NON VIVERE PIÙ CON IL PAPÀ, PERCHÉ?