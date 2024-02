"SO DOVE ABITI, TI VENGO A CERCARE" - IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA UNA 47ENNE HA PRESO A PUGNI IN FACCIA UNA SUA COLLEGA DI 36 ANNI - ALLA FINE DEL TURNO LA PIÙ GIOVANE SI È FERMATA A CHIACCHIERARE CON ALTRI DIPENDENTI E, QUANDO È PARTITA IN MACCHINA, È STATA SEGUITA DALL'ALTRA DONNA FINO A QUANDO NON SI È FERMATA ED È STATA AGGREDITA...

RISSA TRA DONNE

(ANSA) - Ha inseguito la collega dopo il turno di lavoro e le ha sferrato due pugni in faccia. Per questa ragione una donna di 47 anni residente nella Bassa mantovana è stata denunciata per lesioni personali e minaccia, nei confronti della collega 36enne, residente a Reggiolo (nella Bassa reggiana). Stando alle ricostruzioni, al termine di una giornata di lavoro, dopo essersi attardata nel parcheggio aziendale con alcuni colleghi, la presunta vittima sarebbe salita nella sua auto per tornare a casa.

rissa tra donne 1

Durante il tragitto si sarebbe accorta di essere seguita da un'altra collega e si è fermata per questa ragione in piazza in centro a Reggiolo. Lì, la 47enne l'avrebbe aggredita con due pugni in volto dicendole: "So dove abiti, ti vengo a cercare, ti mando le persone!", causandole lesioni per cinque giorni di prognosi. La 36enne, dopo essere stata medicata, ha sporto denuncia ai carabinieri sull'accaduto e sono in corso le indagini.