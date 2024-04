"IL SOGNO AMERICANO E' LASCIARE L'AMERICA" – SUI SOCIAL SPOPOLANO GLI INFLUENCER AMERICANI CHE VIVONO ALL’ESTERO MOSTRANDO AI LORO FOLLOWER LE DIFFERENZE TRA GLI STATI UNITI E GLI ALTRI PAESI – BASTA POCO PER ATTIRARE L’ATTENZIONE: I PRODOTTI FRESCHI AL SUPERMERCATO, NON DOVER PER FORZA LASCIARE LA MANCIA AL RISTORANTE O UNA SEMPLICE “TAZZULELLA” DI CAFFE' AL BAR - MOLTI ASPETTI DELLA VITA IN EUROPA CHE AL PUBBLICO AMERICANO SEMBRANO DI UN ALTRO PIANETA...

Estratto dell’articolo di Simona Siri per “Specchio – la Stampa”

kacie rose burns 7

Il suo video più di successo ha raccolto ben 19 milioni e 800 mila visualizzazioni. È quello in cui racconta delle quattro settimane di ferie pagate all'anno, del bere vino a pranzo, del fatto che nei ristoranti non è obbligatorio lasciare la mancia, tutta una serie di cose che al pubblico americano sembrano di un altro pianeta. In uno dei commenti – in un misto di incredulità, invidia e approvazione – al video a cui hanno messo "mi piace" più di 38 mila persone si legge: «Penso che il sogno americano sia lasciare l'America».

kacie rose burns e il marito

A Kacie Rose Burns è andata così. A 30 anni, un passato recente da ballerina professionista a New York, si è reinventata TikToker di successo grazie ai video in cui racconta della sua vita in Italia. […] Burns si è trasferita a Firenze nel 2021 per stare con il fidanzato italiano e da lì non se ne è più andata. Oggi ha 1 milione di follower e raccontare la vita all'estero è diventato un lavoro a tempo pieno, prima con i video e ora con un'operazione di brand personale vero e proprio che offre anche e-book e visite turistiche guidate. […]

arrivata in vacanza a Firenze da sola nel 2018 durante un periodo di crisi in una vita fatta di audizioni e delusioni, Burns aveva incontrato il futuro fidanzato – uno chef - in un locale jazz. […] Dopo un inizio di relazione a distanza tra Firenze e New York, la decisione finale ricade sul trasferirsi entrambi in Italia. […]

quentin pettiford 1

Burns non è la sola. Il format "influencer americana che vive all'estero" è diventato popolarissimo su TikTok e su Instagram. […] Il successo di questi video è dovuto a due fattori. Il primo è quello del sogno ad occhi aperti, della fuga come intrattenimento. Dall'altra, si tratta di una fantasia raggiungibile, basata su una quotidianità molto normale.

[…] Molti dei video più popolari infatti si soffermano sui piccoli dettagli. Un esempio è Quentin Pettiford, 24 anni, trasferitosi dagli Stati Uniti alla Norvegia nel 2021. Come Burns, è emigrato dopo essersi innamorato di un'europea e il suo appeal deriva anche dalla sua storia d'amore, ma i suoi follower su TikTok sono ancora di più interessati al suo pensiero sulle differenze tra i negozi di alimentari norvegesi e quelli americani. […] Per la sua fidanzata norvegese l'esperienza era banale – addirittura noiosa – ma per Pettiford il negozio era uno scrigno di intriganti differenze culturali.

jenny walton 2

Più vicina a Emily in Paris versione italiana c'è invece Jenny Walton, fashion icon americana che da un anno vive a Milano con i suoi due cani – un bassotto e un beagle – e che racconta la sua vita sia su Instagram che attraverso una newsletter. […] Attraverso i suoi occhi, Milano è davvero magnifica e la vita in Italia sembra priva di qualsiasi aspetto negativo: per lei persino i taxi funzionano.

jenny walton 1 quentin pettiford 2 kacie rose burns 5 jenny walton 3 kacie rose burns 1 kacie rose burns 2 kacie rose burns 3 kacie rose burns 4 kacie rose burns 6 quentin pettiford