"SONO AMMACCATO, MA STO BENE" - SPUNTA L'ULTIMO VIDEO DI DIEGO ARMANDO MARADONA POCO PRIMA DELLA MORTE - IL "PIBE DE ORO" ERA STATO APPENA DIMESSO DALLA CLINICA DOVE SI ERA SOTTOPOSTO A UN'OPERAZIONE ALLA TESTA - NEL FILMATO DIEGO MANGIA E APPARE DI BUON UMORE, MA…

«Sono ammaccato, ma sto bene». Queste le parole di Diego Armando Maradona pronunciate in un video registrato pochi giorni prima della sua morte, diffuso dal canale argentino «Cronica Hd».

Il video è stato registrato dopo che il Pibe de Oro era stato dimesso dalla clinica Olivos, dove si era sottoposto ad una operazione per una ematoma subdurale. Maradona parla dalla casa nel quartiere di San Andrés de Tigre scelta per la convalescenza. Con lui al suo fianco la sua ex compagna Verónica Ojeda. Maradona sta mangiando e appare di buon umore.

