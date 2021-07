23 lug 2021 09:53

"SONO IL FIGLIO DI ANTONIO, NON MI HAI RICONOSCIUTO? HO DELLA FRUTTA NEL FURGONE, NE VUOI UN PO'?" - SETTE NAPOLETANI TRA I 27 E I 49 ANNI SONO STATI ARRESTATI PER FURTO E TRUFFA AGGRAVATA AD ASTI: COMPRAVANO, AD UN PREZZO SIMBOLICO, FRUTTA E VERDURA ORMAI IN SCADENZA O AVARIATA AI MERCATI GENERALI DI TORINO E FINGEVANO DI REGALARLA AD ANZIANI MALCAPITATI, DERUBANDOLI - ECCO COME LI FREGAVANO