"SONO GIORGIA, LA DRAGHETTA DI UNDERNET" - NEGLI ANNI '90 GIORGIA MELONI, IN VERSIONE GNOCCHETTA, FREQUENTAVA LA CHAT DI UNDERNET ITALIA SOTTO IL NOME DI KHY-RI - AVEVA 21 ANNI E LE IDEE CHIARE: "ROMANA, SOCIALMENTE IMPEGNATA E CON UN BEL CARATTERINO. SONO ALLA RICERCA UNA COMUNITÀ DI PENSIERO E DI INTENTI E NELLA VITA VOGLIO TUTTO - STO IMPARANDO A SUONARE LA CHITARRA, DA AUTODIDATTA, MA PER ORA I RISULTATI SONO PESSIMI E TENTO ANCHE DI CANTARE"

Marina de Ghantuz Cubbe per www.repubblica.it

GIORGIA MELONI

"Cercare la comunità di pensiero e di intenti che da qualche parte esiste, lo so" e poi "nella vita vorrei tutto il possibile". Così, una giovane Giorgia Meloni 21enne, faceva il suo ingresso nel canale Italia di Undernet, uno dei primi luoghi della rete in cui si poteva chattare con altri nerd anni '90.

La pagina di presentazione di Meloni, che si faceva chiamare "la draghetta di Undernet Italia" ed è del 1998, è rispuntata su Twitter insieme a frasi di commento di un certo Pitagora, uno che all'epoca chattava con la draghetta. Il commento completo: "Conosciuta nella rete col nome di Khy-ri per le sue scorribande notturne in IRC sul canale Undernet #Italia. Romana, socialmente impegnata e con un bel caratterino è famosa per la sua passione per la letteratura "fantasy" e per le sue scazzottate virtuali sulla "pubblica" del canale #Italia. Simpatica e affabile con gli amici, diretta e pungente con chi lo merita, una amica nel vero senso della parola... occhio però a non pestarle la coda".

GIORGIA MELONI DRAGHETTA DI UNDERNET

Ora, cosa siano le scazzottate virtuali sulla "pubblica" non è chiaro. Di sicuro Giorgia era già battagliera e con "un bel caratterino". Però era anche in cerca di una comunità di pensiero, le mancava un pezzo insomma. Eppure già da 6 anni faceva politica in quel Fronte della Gioventù che era l'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano.

Una continua ricerca di un luogo (una comunità) a cui appartenere: quella politica, quella virtuale. Ora guarda caso il suo partito sin dal nome, preme su un ulteriore senso di appartenenza: l'Italia, l'italianità. Tanto che i Fratelli sono sovranisti, euroscettici, sono fratelli d'Italia.

GIORGIA MELONI SULLE CHAT DI UNDERNET ITALIA E SI FACEVA CHIAMARE KHY RI

Nella presentazione che Giorgia fa di sé a 21 anni, con tanto di foto con il caschetto, la giacca nera un po' maschile, lo sguardo vivo e il sorriso accennato ma dolce, quella che potrebbe essere la prossima presidente del Consiglio si racconta: "Qui - in rete - sono stata accolta con tanto affetto e subito ho trovato un 'padrino', Mackley". Della serie: le tipologie di relazioni che si creano in rete non finiscono mai.

"Sono diplomata al liceo linguistico, studio all'università e nella vita vorrei tutto il possibile (e mi sembra abbastanza)", scriveva dimostrando subito di essere una che non si accontenta. E di provare gusto per le sfide: "I miei interessi sono i libri fantasy (naturalmente Il signore degli anelli è il mio libro preferito). Ma anche per le emozioni forti: "Mi piacciono i libri horror (soprattutto Stephen King)".

UNA GIOVANE GIORGIA MELONI

Il filosofo del cuore non poteva che essere quello del superuomo, Nietzsche. Il cui pensiero è stato interpretato in modo da diventare uno dei maggiori modelli teorici dagli ambienti di estrema destra nel Novecento. Su come è stato utilizzato dopo ci sono libri e discussioni ancora aperte, ma la draghetta sulla sua copertina si limitava comprensibilmente a scrivere "adoro Nietzsche".

C'è anche un po' di leggerezza in questa giovane ragazza: "Ascolto un sacco di musica anche classica, perfino la lirica, ma quella che preferisco è la musica dei complessi irlandesi". E poi "sto imparando a suonare la chitarra, da autodidatta, ma per ora i risultati sono pessimi e tento anche di cantare".

GIORGIA MELONI SULLE CHAT DI UNDERNET ITALIA E SI FACEVA CHIAMARE KHY RI