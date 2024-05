"SONO LA NIPOTE DI STEFFI GRAF, MI HANNO ACCOLTELLATO": TALIA GRAF, 20 ANNI, È STATA RITROVATA DA UNA CAMERIERA IN UN LAGO DI SANGUE ALL'INTERNO DI UNA CAMERA DI UN B&B A ROMA, NEL RIONE MONTI, NON LONTANO DAL COLOSSEO - LA RAGAZZA AVEVA TANTE FERITE SUL CORPO, QUASI TUTTE SULLE GAMBE. AL MOMENTO L'IPOTESI PIÙ PROBABILE È CHE SIANO STATE AUTOINFERTE. ANCORA NON SI CAPISCE SE TALIA GRAF SIA DAVVERO LA NIPOTE DI STEFFI GRAF. IN RETE C'È UNA MODELLA CHE PORTA IL SUO NOME…

Da corrieredellosport.it

Un giallo in piena regola è in corso a Roma, non lontano dal Colosseo. Mercoledì scorso Talia Graf, 20 anni, è stata ritrovata da una cameriera in un lago di sangue all'interno di una camera a di un lussuoso B&B di via Cimarra, nel Rione Monti. "Sono la nipote di Steffi Graf, mi hanno accoltellato", ha detto la ragazza, in stato confusionale, rivendicando la parentela con l'ex tennista. Il sangue era ovunque, anche sul muro e sul letto. A distanza di due giorni ci sono ancora delle domande irrisolte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno cercato di capire cosa fosse successo nella camera. La ragazza aveva tante ferite sul corpo, quasi tutte sulle gambe. Al momento l'ipotesi più probabile è che siano state autoinferte con un coltello da cucina dalla stessa giovane, poi finita all’ospedale San Giovanni. Nella stanza non sarebbero state trovate tracce di terze persone. Ancora non si capisce se Talia Graf sia davvero la nipote di Steffi Graf. In rete c'è una modella che porta il suo nome. Presto ci saranno aggiornamenti.

