"SONO UN SOLDATO E CONTINUO A FARE IL SOLDATO" - IL GENERALE ROBERTO VANNACCI (PER ORA) ESCLUDE UN POSSIBILE IMPEGNO IN POLITICA, DOPO LA PROPOSTA DI CANDIDATURA AVANZATA DA "FORZA NUOVA": "RINGRAZIO CHI MI ESPRIME FIDUCIA E LO FACCIO NEI CONFRONTI DI UN PARTITO POLITICO, QUALSIASI PARTITO. TUTTAVIA NON CONTINUERÒ A FARE IL SOLDATO, A MENO CHE NON SMETTANO DI FARMELO FARE O CHE IO NON RICEVA PROPOSTE CHE MI POTREBBERO SCONFIFFERARE..."

roberto vannacci a diario del giorno.

(ANSA) - "Io faccio il soldato e voglio continuare a fare il soldato. Ringrazio sempre chi mi esprime fiducia e lo faccio anche nei confronti di un partito politico, di qualsiasi partito politico. Tuttavia continuerò a fare il soldato e non ho fatto progetti per altre attività. E' chiaro che le offerte che si ricevono, in qualsiasi ambito, sono dimostrazioni di fiducia, perciò ogni volta ringrazio per la fiducia che mi viene data". Lo ha detto all'ANSA il generale Roberto Vannacci rispetto all'invito pubblico di Forza Nuova a candidarlo a Monza. "Non ho progetti per altre cose - ha sottolineato - io continuo a fare il soldato".

MEME SU ROBERTO VANNACCI BY IL GRANDE FLAGELLO

"Ho iniziato a fare il soldato a 17 anni e sono 37 anni che lo faccio - ha aggiunto il generale Vannacci -. Continuerò a farlo a meno che non smettano di farmelo fare o che io non riceva proposte che mi potrebbero sconfifferare. Ma queste ora non ci sono". Sulla valenza politica dei contenuti del suo libro 'Il mondo al contrario' Vannacci sottolinea: "Non ho mai fatto politica, non ho scritto un libro politico. Ho scritto il libro per descrivere le cose che secondo me possono essere migliorate, ho messo per iscritto le mie idee su una serie di temi, addirittura ho perfino dedicato un capitolo alle tasse". "Il mio libro non deve essere accostato a nessun partito politico perché non è così - ha aggiunto -.

C'è dentro invece quello che penso si possa fare o dire su una serie di cose e mi sembrava utile scriverlo". Riguardo al ministro Crosetto, il generale Vannacci ha ribadito che "è il mio ministro della Difesa a cui devo rendere rispetto e disciplina come ho giurato di fare, con onore e secondo i regolamenti. Al ministro della Difesa si porta rispetto, chiunque sia in quel momento a ricoprire la carica. Se avrò modo di parlare con il ministro Crosetto, se ci sarà l'occasione, lo farò e risponderò a lui nelle sedi opportune".

roberto vannacci a soldati ditalia 4 I PASSAGGI INCRIMINATI DEL LIBRO DI ROBERTO VANNACCI, IL MONDO AL CONTRARIO IL MONDO AL CONTRARIO DI ROBERTO VANNACCI PRIMO IN CLASSIFICA SU AMAZON ROBERTO VANNACCI - VIGNETTA BY MANNELLI