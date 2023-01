"SONO STATA COSTRETTA A SPOSARE UNA DIVINITA' INDIANA E A DARE LA MIA VERGINITÀ A MIO ZIO QUANDO AVEVO DIECI ANNI" – LA TERRIBILE STORIA DI HUVAKKA, UNA 40ENNE COSTRETTA DURANTE L’INFANZIA A DIVENTARE UNA “DEVADASI”, OVVERO UNA DELLE TANTE GIOVANI COSTRETTE A “SPOSARE” UNA DIVINITÀ INDIANA E, IN PRATICA, DESTINATE A DIVENTARE SCHIAVE SESSUALI – OBBLIGATE A SACRIFICARE LA PROPRIA VERGINITÀ CON UN UOMO PIÙ ANZIANO, QUESTE RAGAZZE FINISCONO PER…

"Donata" a una divinità indiana fin da bambina, gli anni di servitù sessuale di Huvakka Bhimappa sono iniziati quando lo zio le ha tolto la verginità, violentandola in cambio di un sari (tradizionale indumento femminile indiano) e di alcuni gioielli.

Bhimappa non aveva ancora dieci anni quando è diventata una "devadasi": ragazze costrette dai genitori a un elaborato rituale di matrimonio con una divinità indù, molte delle quali sono poi costrette a prostituirsi illegalmente.

Le devadasi devono vivere una vita di devozione religiosa, non possono sposare altri mortali e sono costrette a sacrificare la loro verginità a un uomo più anziano, in cambio di denaro o regali.

“Nel mio caso, si trattava del fratello di mia madre", ha dichiarato all'AFP Bhimappa, oggi quarantenne.

Sono seguiti anni di schiavitù sessuale, in cui guadagnava denaro per la sua famiglia attraverso incontri con altri uomini in nome del servizio alla divinità .

Alla fine Bhimappa è riuscita a sfuggire alla servitù, ma senza istruzione guadagna circa un dollaro al giorno lavorando nei campi.

Il periodo trascorso come devota alla divinità indù Yellamma, l'ha resa un'emarginata agli occhi della sua comunità.

Una volta aveva amato un uomo, ma sarebbe stato impensabile per lei chiedergli di sposarlo.

“Se non fossi stata una devadasi, avrei avuto una famiglia, dei figli e del denaro. Avrei vissuto bene", ha detto.

Le devadasi sono state parte integrante della cultura dell'India meridionale per secoli e un tempo godevano di un posto rispettabile nella società.

Molte erano altamente istruite, preparate nella danza classica e nella musica, vivevano in modo confortevole e sceglievano i propri partner sessuali.

Durante l'era coloniale britannica, il patto divino tra devadasi e divinità si è evoluto in un'istituzione di sfruttamento sessuale.

Oggi serve come mezzo alle famiglie povere che si trovano in fondo alla rigida gerarchia delle caste indiane per sollevarsi dalla responsabilità delle loro figlie.

La pratica è stata bandita nello Stato di origine di Bhimappa, il Karnataka, nel 1982, e la Corte Suprema indiana ha definito "malvagia" la devozione delle ragazze ai templi.

Gli attivisti, tuttavia, sostengono che le ragazze vengono ancora segretamente introdotte negli ordini delle devadasi.

Quattro decenni dopo il divieto statale, ci sono ancora più di 70.000 devadasi in Karnataka, ha scritto l'anno scorso la commissione indiana per i diritti umani.

Costringendo le figlie a diventare devadasi, le famiglie più povere ottengono una fonte di reddito ed evitano i costi del matrimonio.

L'anno scorso la commissione indiana per i diritti ha ordinato al Karnataka e a diversi altri Stati indiani di illustrare le misure adottate per prevenire questa pratica, dopo che un'inchiesta dei media aveva scoperto che le induzioni di devadasi erano ancora molto diffuse.

Lo stigma che circonda il loro passato fa sì che le donne che abbandonano l'ordine delle devadasi spesso vivano come emarginate o oggetto di scherno, e poche si sposano.

Molte si ritrovano in condizioni di indigenza o lottano per sopravvivere con lavori manuali e agricoli mal pagati.

