"SONO STATA MOLESTATA A BORDO DELL’AMBULANZA CHE MI PORTAVA IN OSPEDALE" - LA DENUNCIA DI CHIARA VISCIONI, BLOGGER 28ENNE DI TERAMO: "MI SONO SENTITA MALE A CASA, DURANTE IL VIAGGIO L'INFERMIERE MI PARLAVA IN MODO INAPPROPRIATO, INSISTENDO SUL MIO ORIENTAMENTO SESSUALE. POI HA COMINCIATO A DERIDERE I SEGNI DI AUTOLESIONISMO. MI HA DETTO..."

Estratto dell'articolo di Luca Tomassoni per www.ilmessaggero.it

chiaravix 2

«Sono stata molestata a bordo dell’ambulanza che mi portava in ospedale». È con rabbia e coraggio che Chiara Viscioni, giovane blogger di Martinsicuro, ha affidato ai social il suo sfogo. Poi ieri ha ripetuto la stessa frase ai carabinieri, sporgendo una denuncia sulla vicenda accaduta, secondo il suo racconto, martedì pomeriggio.

A confermare la presentazione della denuncia è l’avvocata della 28enne, Diana Giuliani che annuncia indagini difensive a supporto degli inquirenti, parlando di «classico esempio di violenza di genere a sfondo sessuale».

Sui social “Chiaravix” – questo lo pseudonimo in rete della 28enne - è molto conosciuta per via del suo attivismo sociale e del racconto che fa della sua vita e delle difficoltà che incontra. La vicenda ha, quindi, provocato una forte ripercussione sul web, tanto da spingere la Asl di Teramo a intervenire direttamente e annunciare indagini interne per ricostruire l’accaduto.

chiaravix 1

«Un’esperienza orribile, una delle più tristi della mia vita», così descrive Chiara al telefono la vicenda, mentre è appena uscita dalla caserma dei carabinieri di Martinsicuro. Parla con la voce che trema e aggiunge: «Ho accusato un malore mentre ero in casa. Il 118 ha mandato un’ambulanza a prelevarmi per portarmi all’ospedale di Giulianova. Mi hanno soccorso in tre: l’autista del mezzo, un’operatrice donna e un infermiere.

Proprio quest’ultimo, durante il viaggio, ha cominciato a parlarmi in modo inappropriato, insistendo sull’orientamento sessuale». Secondo la blogger, il soccorritore le avrebbe riferito frasi a sfondo sessuale alludendo alla sua vita sentimentale, alla sua ragazza. Continua la giovane blogger:

chiaravix 3

«Poi l’infermiere ha cominciato a deridere i segni dell’autolesionismo di cui parlo pubblicamente sui social. Mi ha detto: “ma quelle cicatrici che hai sulle braccia te le ho mai medicate? Quindi tu ogni tanto al liceo eri triste e ti tagliuzzavi il braccio”. Tutto ciò mentre io continuavo a sentirmi male e non rispondevo». Parole forti, che andranno approfondite.

Arrivata in ospedale, la 28enne è stata assistita dal personale del Pronto soccorso di Giulianova e dimessa poche ore dopo. In serata Chiara pubblica il post sui social, ieri pomeriggio la denuncia in caserma nella quale si chiede di fare piena luce sulla vicenda. […]

chiaravix 5 chiaravix 6 chiaravix 4 chiaravix 7