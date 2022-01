Fulvio Fiano per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

Si amano ma si denunciano. Si accusano ma si dichiarano uniti. Nella faida mediatica-giudiziaria tra il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa e Tanya Yashenko, per la prima volta parla la 35enne accusata dal nobile di avergli sottratto parte della sua ricchezza: «Sono vittima di una violenta campagna sui media, alimentata ad arte, per farmi apparire come una donna senza scrupoli».

La bielorussa respinge sdegnata l'accusa di condurre «una vita agiata e spensierata a carico di uomini facoltosi». Definisce «infamante» questa descrizione e rivendica la propria storia «di donna indipendente ed autosufficiente, che ha realizzato i propri progetti di vita e di lavoro senza l'aiuto di nessuno». È indagata per circonvenzione di incapace ai danni del discendente della casa nobiliaria siciliana, il quale a sua volta risponde di stalking nei suoi confronti. Il doppio binario di apparente pace privata ed evidente guerra pubblica continua così anche nella presa di posizione della Yashenko, assistita dagli avvocati Arturo ed Enrico Frojo del Foro di Napoli.

«Sono stata picchiata e aggredita da Giacomo e sono io ad averlo lasciato, poi l'ho perdonato. Ma sono convinta che ora sia manovrato o mal consigliato da qualcuno», è la sintesi del suo pensiero. Quanto all'aspetto penale, la bielorussa - che si definisce giornalista di viaggi - circoscrive di molto l'ammontare economico dei regali ricevuti dal principe e si dice in grado di dimostrare di non aver avuto bisogno di lui per «vivere bene». D'altronde, aggiunge «Giacomo ha già smentito le assurde accuse nei miei confronti».

Il punto più intricato della vicenda è proprio qui. Secondo le accuse portate all'attenzione dei pm, lei avrebbe approfittato della estrema fragilità emotiva del 51enne (certificata da una perizia psichiatrica) per impossessarsi del suo patrimonio. Non solo costosi regali e viaggi, ma anche la promessa di farsi cointestare metà della ricchezza del principe. «Voglio precisare che il rapporto con il mio compagno prosegue serenamente, - sottolinea ancora lei - seppure compatibilmente con il grande stato di ansia e prostrazione che ci crea questa assurda e incomprensibile persecuzione mediatica.

Diffido la dottoressa Trabalzini dal fornire false rappresentazioni del rapporto sentimentale che mi lega a Giacomo. Ho la massima fiducia nella magistratura». Rosalba Trabalzini è la psichiatra autrice della perizia sul principe, redatta dopo che era stata interpellata dalla Yashenkko per avere una relazione sullo stalking da lei subito.

Dal canto suo, Bonanno di Linguaglossa, come già fatto in modo sorprendente all'indomani della propria denuncia, continua in questi giorni a postare messaggi d'amore verso la «mia principessa», definendola: «Un fiore che mi fa sentire tranquillo. Sono un uomo fortunato». Una conferma, secondo l'avvocato Armando Fergola che lo assiste, del suo stato di confusione, dovuto anche alle continue pressioni di lei affinché ritiri la denuncia. Per questo il legale chiede ora al giudice di proibirle di avvicinarsi al principe.

