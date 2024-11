"SONO STATO PRESO A CALCI E PUGNI DA UN ALUNNO, MI HA ROTTO IL NASO" - IL PROF ROCCO LATRECCHIANA, 48 ANNI, RACCONTA L'AGGRESSIONE SUBÍTA DA UN SUO STUDENTE 16ENNE DOPO UN RIMPROVERO, IN UN ISTITUTO AD ABBIATEGRASSO - IL DOCENTE DI STORIA DELL'ARTE E L'ALUNNO STAVANO ANDANDO IN PRESIDENZA, QUANDO IL GIOVANE LO HA COLPITO - IL PROF: "I RAGAZZINI SI SENTONO ONNIPOTENTI, DEVONO SAPERE QUALI LIMITI NON SI POSSONO SUPERARE. STO PENSANDO DI LASCIARE L'INSEGNAMENTO..."

«La mancanza di rispetto, la violenza verbale e fisica da parte di alunni contro gli insegnanti, come è accaduto anche a me, sono ormai troppo frequenti nelle aule scolastiche. I ragazzi, soprattutto i minorenni, si sentono onnipotenti. Le lezioni di educazione civica dovrebbero diventare lezioni di prevenzione dei reati, di educazione alla legalità, cominciando dalle scuole primarie: i giovani devono sapere quali limiti non si possono superare».

Rocco Latrecchiana, 48 anni, laureato in architettura, dal 2017 insegna, con incarico annuale, in varie scuole del Legnanese. Negli anni ha trattato varie materie: matematica, progettazione e oggi storia dell'arte e disegno.

Il 15 ottobre scorso, è stato aggredito da uno dei suoi alunni, un sedicenne che gli ha rotto il naso con un calcio al volto. L’episodio è avvenuto all’istituto professionale Lombardini di Abbiategrasso, che fa capo all'Alessandrini, scuola già teatro, nel maggio 2023, di una gravissima aggressione ai danni di una docente, accoltellata da uno degli allievi. [...]

Cosa è successo quella mattina?

«Era il mio primo giorno al Lombardini. Dovevo cominciare da una classe seconda, nell’ora di laboratorio di grafica. Quando è arrivata la classe, un alunno è rimasto fuori e la collega di sostegno è andata a chiamarlo. Nel frattempo un altro allievo ha acceso la musica sul telefonino.

Gli ho chiesto di spegnere e lui mi ha offeso verbalmente, fingeva di spegnerla per poi riaccenderla. Mentre parlavo con lui, il ragazzo che era rimasto fuori si è messo alle mie spalle e ha cominciato a insultarmi: “Chi ca… sei tu per dirgli di spegnere?”. L’ho invitato più volte a sedersi, poi, dato che si rifiutava, gli ho intimato di seguirmi in vicepresidenza».

Quando è avvenuta l’aggressione?

«Mentre ci avviamo all’ufficio, lui continuava a insultare. Un collega mi ha detto: “Non lo affrontare così, non sai la sua storia pregressa”. Per allentare la tensione ho detto al giovane: “Non è successo niente, ora sistemiamo tutto”. E invece quando mi sono voltato mi ha fatto cadere e mi ha preso a calci, uno mi ha rotto il naso. Sono arrivati i carabinieri, l’ambulanza, il preside Michele Raffaeli».

È più tornato al Lombardini?

«Non ancora. Sto facendo accertamenti medici».

E tornerà?

«Non ho ancora deciso. Da mesi sto valutando di lasciare l’insegnamento e di dedicarmi solo all’architettura».

Per l'aggressione?

«Non solo. Mi è sempre più difficile sopportare l’arroganza, l’offesa verbale, il rifiuto del rispetto delle regole che sempre più spesso si vive in classe. Non incolpo la scuola, ma la società ,sempre più egoista e superficiale» [...]

Cosa è successo al ragazzo, è stato espulso?

«Non sono a conoscenza di decisioni in merito».(«Le indagini sono ancora in corso e non abbiamo ancora contezza della formulazione del capo di imputazione» precisa l’avvocato Crespi).

È stato contattato dalla famiglia del giovane?

«Mi hanno inviato una mail di scuse. L’ho apprezzato molto». [...]

