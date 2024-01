23 gen 2024 14:15

"SONO VENUTI IN TANTI, NON CE L'ASPETTAVAMO, MA CREDO CHE PIÙ DEL PANINO VOLEVANO UN SELFIE" - LO YOUTUBER "CICCIOGAMER89", AL SECOLO MIRKO ALESSANDRINI, RISPONDE ALLE POLEMICHE PER AVER LASCIATO A STOMACO VUOTO CENTINAIA DI FAN CHE SI ERANO ACCODATI DAVANTI A UN LOCALE DI ROMA, DOVE L’INFLUENCER AVEVA PROMESSO UN PANINO GRATIS A TUTTI: "AVEVAMO PREPARATO 500 PANINI, LI HO TAGLIATI A METÀ MA NON SONO BASTATI. IL 'PANDORO-GATE'? NON INGANNEREI MAI CHI MI SEGUE…"