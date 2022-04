"SPERO CHE IL CADAVERE DI HEARD SI STIA DECOMPONENDO NEL FOTTUTO BAGAGLIAIO DI UNA HONDA CIVIC" - L'AVVOCATO DI AMBER HEARD SVELA GLI SMS CHE JOHNNY DEPP HA INVIATO AL SUO MIGLIORE AMICO E VICINO DI CASA ISAAC BARUCH: "QUELLA STRONZA HA ROVINATO UNA VITA COSI' FOTTUTAMENTE BELLA" - BARUCH PERO' HA DIFESO DEPP, CHE ACCUSA L'EX MOGLIE DI DIFFAMAZIONE: "NON HO MAI ASSISTITO A VIOLENZE"... - VIDEO

Martina Volonté per cinematographe.it

Johnny Depp e Amber Heard

Durante il processo per diffamazione che Johnny Depp ha avviato contro la sua ex moglie, sono emersi degli inquietanti messaggi che Depp ha mandato a un suo amico e vicino di casa, Isaac Baruch.

Gli sms sono stati utilizzati dall’avvocato di Amber Heard durante il terzo giorno del processo giudiziario, che si sta svolgendo in Virginia. Nei messaggi Depp ha scritto che sperava che Amber Heard fosse un «cadavere in decomposizione».

I messaggi risalgono al 2016. Nel testo si legge che Depp sperava che il «cadavere in decomposizione di Heard si stesse decomponendo nel fottuto bagagliaio di una Honda Civic». Depp ha anche scritto: «Quella stronza ha rovinato una vita così fottutamente bella che abbiamo avuto per un po’».

Johnny Depp al processo in Virginia

Più tardi durante il processo Baruch si è visibilmente commosso quando ha affrontato quelle che ha definito «accuse fraudolente» mosse da Heard contro Depp. «Non è giusto. Non è giusto quello che ha fatto e quello che è successo a così tante persone che ne sono rimaste colpite», ha detto Baruch, esprimendo la sua rabbia per le «foto fasulle scattate» della faccia contusa di Heard, pubblicate sui tabloid e di come l’attrice abbia «inscenato tutto per estorcere e ricattare» Depp. «Non ho mai assistito a qualsiasi tipo di accusa mossa contro di lui».

Messaggi di testo di natura simile tra Depp e l’attore Paul Bettany erano stati precedentemente condivisi durante la causa per diffamazione di Depp contro il quotidiano britannico The Sun, nel 2020.

L’attore ha citato in giudizio l’editore per l’uso del termine «picchiatrice di moglie» in un pezzo incentrato sulle accuse di Heard. In tribunale i messaggi hanno rivelato che Depp ha inviato un messaggio a Bettany dicendo di aver annegato e bruciato la sua ex moglie, scrivendo: «Dopo fotterò il cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta». Ha perso la causa.

Amber Heard al processo in Virginia 2

Bettany è incluso nell’elenco dei testimoni di Depp per il suo processo per diffamazione, iniziato lunedì 11 aprile. Depp ha citato in giudizio l’ex moglie per 50 milioni di dollari per il suo editoriale del 2018 pubblicato sul Washington Post che raccontava le sue esperienze come sopravvissuta ad abusi domestici.

Sebbene non abbia mai menzionato Depp per nome, gli avvocati dell’attore hanno affermato che i riferimenti di Heard al loro cliente erano palesi, aggiungendo che l’editoriale ha danneggiato la carriera e la reputazione di Depp.

L’ex coppia si è incontrata sul set del film del 2011 The Rum Diary e si è sposata nel 2015. Heard ha chiesto il divorzio da Depp nel 2016, ottenendo un ordine restrittivo per violenza domestica contro l’attore e accusandolo di averla abusata fisicamente e verbalmente, mentre era sotto l’effetto di droghe e alcol. Depp ha negato tutte le accuse di abuso.

Amber Heard al processo in Virginia 3 Isaac Barruch Isaac Barruch 2 Tribunale della Virginia Johnny Depp al processo in Virginia 2