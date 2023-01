FLASH! - LE DIMISSIONI DAL CDA DI TIM (MA NON DAL GRUPPO VIVENDI) DI DE PUYFONTAINE HANNO ORIGINE DALLE DIVERSE VALUTAZIONI STRATEGICHE DELLA FAMIGLIA BOLLORE' PER COME E' STATA MALGESTITA LA PARTECIPAZIONE IN TIM (23%). PERDITE MILIONARIE CHE SI SONO RIVERBERATE SU DE PUYFONTAINE CHE HA PREFERITO METTERSI DA PARTE (CHE FARA' ORA IL SUO FEDELE ANDREA PEZZI?)...