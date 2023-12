"UNA STAGISTA MI HA CHIESTO DI FARE SESSO IN CAMBIO DI UNA PROMOZIONE..." - SU TWITTER IL RACCONTO, ANONIMO, DI UN UOMO: "PENSAVO CHE MIA MOGLIE AVESSE UNA RELAZIONE CON IL SUO PERSONAL TRAINER E MI STAVO PER VENDICARE. ERA TARDA SERA E L'UFFICIO ERA VUOTO. LEI MI STUZZICAVA, MI SI E' AVVICINATA IN MODO AMMICCANTE E A UN CERTO PUNTO HA PRESO IN MANO IL..."

[...] All'interno del profilo Twitter di Fesshole, chiunque lo desideri può raccontare la sua storia in modo anonimo, qualcosa che lo ha turbato, infastidito o che gli è piaciuto, senza però, risultare strano agli occhi degli altri utenti. Proprio grazie all'anonimato, un uomo ha deciso di raccontare come è riuscito a non rovinare il suo matrimonio:

«Pensavo davvero che mia moglie avesse una relazione con il suo personal trainer, ma non ho mai detto nulla o fatto scenate per il bene dei nostri bambini. Una sera tardi, mentre mi trovavo in ufficio, una delle stagiste mi ha cominciato a stuzzicare chiedendomi se volessi fare sesso in cambio di una sua promozione. A malincuore ho rifiutato. Fortunatamente, perché, poco dopo, ho scoperto che mia moglie non aveva mai avuto una relazione con il suo personal trainer. Sono stato fortunato a scoprire tutto in tempo».

Il post del protagonista della storia ha riscosso un discreto successo tra gli utenti di Twitter che si sono divertiti a commentare la strana vicenda. Qualcuno ha scritto: «Ti è andata bene, io ti consiglio di non trarre conclusioni troppo affrettate la prossima volta» oppure «Tu stavi per perdere la famiglia solo perché pensavi una cosa ma non ne eri certo? Complimenti».

