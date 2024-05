6 mag 2024 17:04

"STATE MENO AL TELEFONO, VISITATE ROMA" - IL CONSIGLIO DI PAPA FRANCESCO ALLE NUOVE RECLUTE DELLE GUARDIE SVIZZERE, CHE OGGI GIURERANNO IN VATICANO: “QUESTE ESPERIENZE VI ACCOMPAGNERANNO PER TUTTA LA VITA” - LE GUARDIE DEL PONTEFICE POTREBBERO PRENDERE ESEMPIO DA KAROL WOJTYLA, CHE UNA VOLTA ELETTO PONTEFICE, SCAPPO’ IN PIENA NOTTE (IN BORGHESE) PER ANDARE IN BIRRERIA INSIEME A UN RELIGIOSO. QUANDO I DUE TORNARONO IN VATICANO, DOPO LA MEZZANOTTE, FURONO BLOCCATI. A QUEL PUNTO…"