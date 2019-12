IL FLOP DELLA POPOLARE DI BARI PORTA LA FIRMA DI VINCENZO DE BUSTIS FIGAROLA, CUORE A SINISTRA E PORTAFOGLIO ANCHE – NEL 1999 AVEVA SCATENATO UN’ASTA PER LA SUA “BANCA 121” (ONE TO ONE), CHE FU VINTA CON PREZZO GONFIATO DA MPS PER 1 MILIARDO E 300 MILIONI. LUI USA L’AFFARE PER SCALARE SIENA E DIVENTA DG - I RAPPORTI CON D’ALEMA